USK se rval o každý míč, Pardubice litovaly vstupu do druhého poločasu

„Domácí hráli s ohromnou energií, hladem po vítězství a s chutí rvát se o každý míč. V tom nás přehrávali pod oběma koši jak v obraně, tak v útoku,“ prohlásil Bartošek.

I tak Pardubice hrály vyrovnanou partii, která se zlomila v jejich neprospěch až po přestávce.

„Bohužel se nám nevydařil vstup do druhého poločasu. Domácí do toho šli ještě s daleko větší energií než v tom prvním poločase. My jsme dali první koš ze hry až v osmé minutě. Tím domácí získali náskok 10, 12 bodů a chytli lauf,“ popisoval Bartošek úsek hry, v němž jeho tým zažil střelecký black-out a ze stavu 35:35 svítilo po chvíli na ukazateli skóre 51:36.

Beksa však nic nezabalila a manko téměř smazala.

„Když jsme se přiblížili na čtyři body, domácí trefili důležité trojky - ať už to byl Alex Madsen, nebo Jaromír Bohačík (dal celkem 20 bodů) - a tím zase odskočili zpět do výraznějšího vedení,“ řekl Bartošek.

Pardubičtí prohráli teprve počtvrté v sezoně a poprvé od konce listopadu. Za tu dobu stihli nasbírat v Kooperativa NBL šest výher a i díky nim se v tabulce drží bezpečně na druhé příčce.