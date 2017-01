Basketbalistky USK čeká důležité utkání Euroligy v Montpellieru

„Chceme bojovat minimálně o druhé místo, abychom měly výhodu domácího prostředí pro play-off,“ uvedla pivotka Alena Hanušová. „Jdeme krok po kroku. Teď máme před sebou další v Montpellieru. Tam se rozhodne, jestli pojedeme na druhé místo, nebo budeme hrát jen o třetí,“ podotkla trenérka Natália Hejková.

Pražanky vstoupily do roku 2017 ve velkém stylu a vyhrály všechny čtyři euroligové zápasy. Naposledy doma deklasovaly o 49 bodů turecký Mersin. „Také jsme si vyzkoušely novou obranu, kterou můžeme použít i v dalších zápasech. To je největší plus. Zvedly jsme si sebevědomí. Ale proti Montpellieru a té jejich hnusné obraně to bude úplně něco jiného,“ tušila Hejková.

Francouzský celek je vyhlášený nepříjemnou obrannou hrou, která mu přináší těsné výsledky. Bylo tomu tak i v prvním vzájemném utkání v Praze, kdy se českým mistryním nepovedlo odskočit na více než sedm bodů a soupeře udolaly těsně 61:59 košem nejužitečnější hráčky celé soutěže Sonji Petrovičové 30 sekund před koncem.

Francouzský tým ztrácí dva body na USK i na třetí Fenerbahce a bude usilovat o udržení šancí na posun v tabulce. Bude také hájit jednobodový náskok před Schiem, které je zatím pod čarou postupu do play-off.

Nejlepší střelkyní Montpellieru je pivotka Geraldine Robertová s průměrem 12,1 bodu na utkání. Mezi další důležité postavy týmu patří Gaelle Skrelaová, Sarah Michelová, Rachel Jarryová a bývalé hráčky USK Elodie Godinová s Anael Lardyovou.

Utkání v Montpellieru začne ve středu ve 20:00 v přímém přenosu na oficiálním kanálu FIBA na youtube.com.