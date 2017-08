Čas loučení. Bolt tiše postál na startu. S ním končí i zlatá éra Jamajky?

Jak končily jiné legendy Jesse Owens (USA)

Po triumfu na hrách v Berlíně 1936 neodcestoval s americkým týmem do Švédska, místo toho přijal reklamní nabídky v USA. Za to jej vyloučili z řad Amatérské atletické asociace USA. Ve 23 letech. Bob Beamon (USA)

Svému „skoku do 21. století“ se po hrách v Mexiku 1968 už nikdy nepřiblížil. Kariéru, ovlivněnou vážným zraněním stehenního svalu, ukončil v roce 1970 ve 24 letech. Carl Lewis (USA)

Na sklonku své éry vybojoval deváté olympijské zlato: v dálce v Atlantě 1996. Byl však roztrpčen, že jej nenominovali do sprinterské štafety. O rok později v 36 letech skončil. Jan Železný

Ve 40 letech ještě získal hodem 85,92 (světovým rekordem veteránů nad 40 let) bronz z mistrovství Evropy 2006 v Göteborgu, loučil se při exhibici v Mladé Boleslavi. Haile Gebrsellasie (Etiopie)

Vládce vytrvalců ukončil kariéru se zánětem kolena po newyorském maratonu 2010. Později se vrátil aneúspěšně usiloval o nominaci na OH 2012. Definitivní sbohem dal v Manchesteru 2015 ve 42 letech.