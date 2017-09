Mladík Shapovalov na US Open končí. O čtvrtfinále zabojuje Kvitová

Okolo pouhých sedmnácti stupňů Celsia se v neděli pohybovala teplota v New Yorku. Navíc kurty ve Flushing Meadows od dopoledních hodin zkrápěly dešťové kapky.

Program sedmého dne tak otevřel pouze zápas v aréně Arthura Ashe pod zataženou střechou. Na zbylých kurtech se vyčkávalo, zda se počasí zlepší.

Atmosféru největšího tenisového stadionu světa poprvé v kariéře okusil kanadský mladík Denis Shapovalov.

„Je to obrovské privilegium zahrát si v takové aréně. Snad se mi tu bude dařit,“ vyprávěl 18letý tenista před utkáním s Pablem Carreñou Bustou. Španěl už zkušenosti s newyorským centrálním dvorcem má - loni zde ve čtyřhře prohrál ve finále.

Mladý teenager Kanadský mladík Denis Shapovalov je v osmnácti letech nejmladším účastníkem čtvrtého kola US Open od roku 1989. Tehdy se ve Flushing Meadows představil Michael Chang, jenž byl ještě o rok mladší.

Ale byl to právě jeho soupeř, který vstoupil do utkání lépe. Dařilo se mu na servisu, vládl i v delších výměnách a snadno se dostal do vedení 5:2.

Jenže jako by se Kanaďan s ruskými kořeny, jemuž je věštěna zářivá budoucnost, zisku první sady zalekl, nevyužil tři setboly a chyboval i v následném tie-breaku.

Ve druhém setu se role prohodily - do zkrácené hry se dotahoval Shapovalov, jenže ani na druhý pokus španělského soka v tie-breaku nepředčil.

A zlepšení nepřišlo ani ve třetí sadě. Ač do ní Shapovalov vlétl a hladce se ujal vedení 3:0, vzápětí znovu několikrát chyboval a Carreño Busta nepříznivý stav srovnal. I třetí zkrácenou hru rodák z Barcelony zvládl a poprvé v kariéře na US Open postoupil mezi osm nejlepších.

Do letošního roku nebyl Carreño Busta na grandslamu ve čtvrtfinále. V červnu se mu to podařilo na Rolland Garros, nyní i na US Open.

„Bylo to především o zkušenostech. Odehrál jsem podobných zápasů víc a to rozhodlo,“ líčil Španěl, jenž v cestě do čtvrtfinále narazil vždy na tenisty, kteří prošli kvalifikací. V další fází se střetne s vítězem z utkání Lucas Pouille a Diego Schwartzman.



Mladého Shapovalova může především mrzet 55 nevynucených chyb, které během dvou hodin a 54 minut na kurtu vytvořil. Přesto mladý kvalifikant ukázal, že je obrovským bojovníkem a jedním z největších talentů současnosti.

Kvitová načne večerní program

V dopoledním programu o účast v druhém týdnu poslední majoru sezony zabojuje ještě Maria Šarapovová v utkání s Lotyškou Sevastovovou. Na Ashe Stadium se představí i dvojnásobná vítězka turnaje Venus Williamsová proti Španělce Suárezové Navarrové.



Zápasy na ostatních nekrytých kurtech začaly zhruba se dvouhodinovým zpožděním.

Česká tenistka Petra Kvitová zahájí večerní program. V 1.00 SELČ vyzve v boji o čtvrtfinále Garbine Muguruzaovou. Utkání budeme sledovat v podrobné on-line reportáži.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů MUŽI:

Dvouhra - 4. kolo:

Carreňo (12-Šp.) - Shapovalov (Kan.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). ŹENY:

Čtyřhra - 2. kolo:

Babosová, Hlaváčková (5-Maď./ČR) - Atawová, Lisická (USA/Něm.) 6:3, 6:4.