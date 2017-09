US OPEN ON-LINE: Karolína Plíšková a Šafářová bojují o osmifinále

Loňská finalistka Plíšková se se sedmadvacátou nasazenou Čang Šuaj střetne popáté. Letos jí ve čtvrtfinále v Dauhá povolila jen dvě hry. „Každý zápas bych jako jednička měla vyhrát,“ řekla po druhém kole Plíšková.

Karolína Plíšková - Šuaj-Čang Duel sledujeme v podrobné on-line reportáži

O vyrovnání svého maxima na US Open, postupu do osmifinále, bude světová deblová jednička Šafářová hrát proti Japonce Naraové, až 116. na žebříčku. „Hodně vrátí, bude mít ráda dlouhé výměny,“ očekávala. Jen 155 centimetrů vysokou Naraovou porazila předloni na cestě do finále French Open jasně 6:2, 6:0.