TENIS ON-LINE: Noc amerických dam otevírají Williamsová se Stephensovou

Zvětšit fotografii Američanka Venus Williamsová servíruje v semifinále US Open proti české tenistce Petře Kvitové. | foto: AP

dnes 1:11 0:49

Tenisové US Open vrcholí a pro domácí fanoušky se stává newyorský grandslam tuze líbivou podívanou. Vždyť i bez účasti čerstvé matky Sereny Williamsové pronikly do semifinále ženské dvouhry pouze Američanky. V noci ze čtvrtku na pátek se poperou o postup do bitvy o titul. Jako první bojují na kurtu Arthura Ashe Sloane Stephensová s Venus Williamsovou. Utkání sledujte v on-line reportáži.

Je to souboj odlišných tenisových generací. Naděje proti ikoně. Nastupující hvězdy proti stárnoucí legendě. Stephensová má nejen podle švédského experta Matse Wilandera našlápnuto k tomu, aby časem vládla WTA a sbírala grandslamové tituly, Williamsová už královnou světového žebříčku byla a z turnajů „velké čtyřky“ má sedm trofejí.

ON-LINE: V. Williamsová vs. Stephensová Spojuje je jediná věc - náročná cesta pavoukem ve Flushing Meadows. Starší z obou krajanek je nasazenou devítkou, pro postup mezi nejlepší čtyři ženy i tak musela na modrém betonu přehrát těžké soupeřky. Především pak ve čtvrtfinále udatnou českou lvici Petru Kvitovou. To byla strhující bitva. „ Je úžasné, že se vrátila a hraje tak skvěle. Doufám, že se ještě hodněkrát utkáme. Přeju jí hodně vítězství a titulů.“ klaněla se Venus W. slečně s iniciály PK. Více čtěte zde.

Nenasazená Stephensová zase prošla do semifinále přes favorizovanou Lotyšku Anastasiji Sevastovovou.

Nyní spolu obě Američanky hrají podruhé v kariéře. Předloni na antukovém grandslamu Roland Garros jako poražená odcházela Williamsová. Bude to platit i nyní?