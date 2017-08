Šafránek a Martincová prošli na US Open, čeká je první grandslam kariéry

Zvětšit fotografii Václav Šafránek | foto: Michal Klíma, MAFRA

dnes 21:43

Václav Šafránek a Tereza Martincová se na tenisovém US Open probojovali poprvé v kariéře z kvalifikace do hlavní soutěže grandslamového turnaje. V pavouku dvouher tak v New Yorku rozšíří českou kolonii na tři muže a devět žen. Jan Šátral na loňský úspěch v kvalifikaci ve Flushing Meadows nenavázal.

Třiadvacetiletý Šafránek, kterému patří ve světovém žebříčku 206. místo, si kvalifikaci grandslamových turnajů vyzkoušel poprvé až letos a na Roland Garros i ve Wimbledonu skončil shodně hned v 1. kole. Nyní zvládl i třetí kolo, v němž porazil čtvrtého nasazeného Ukrajince Sergeje Stachovského 3:6, 7:5, 6:1. O rok mladší Martincová (122.) se snažila na US Open dostat už v roce 2015, vypadla ale hned v prvním kole a ani na žádném dalším grandslamu nepřešla přes druhé kvalifikační kolo. Dnes ve 3. kole porazila Italku Georgii Bresciaovou 7:5, 6:4. Šátralovi, jenž vloni postoupil z kvalifikace až do druhého kola hlavní soutěže, tentokrát poslední krok nevyšel. Duel s favorizovaným Kanaďanem Denisem Shapovalovem, který byl v kvalifikaci nasazen jako číslo dvě, po prvním vyhraném setu ztratil 7:6, 1:6 a 3:6. Kvalifikace tenisového US Open Muži - 3. kolo:

Šafránek (ČR) - Stachovskij (4-Ukr.) 3:6, 7:5, 6:1

Shapovalov (2-Kan.) - Šátral (ČR) 6:7 (2:7), 6:1, 6:3 Ženy - 3. kolo:

Martincová (15-ČR) - Bresciaová (It.) 7:5, 6:4