Plíšková nepomstila sestru. Hraje ošklivý tenis, řekla o Slovence

Tenis

Zvětšit fotografii Česká tenistka Kristýna Plíšková v souboji se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou ve 2. kole US Open. | foto: AP

dnes 8:18

New York (Od našeho zpravodaje) - Hned po posledním míči tenistka Kristýna Plíšková vzteky praštila raketou o modře natřený beton. Přála si na US Open proniknout dál než do druhého kola. Jenže stejně jako její dvojče Karolínu ve Wimbledonu ji v New Yorku zastavila Slovenka Magdaléna Rybáriková.