Deset Čechů v New Yorku. Jak si před tenisovým US Open stojí?

O odměnu 3,5 milionu dolarů pro vítěze dvouhry hodlá zabojovat Petra Kvitová, která si udržela formu z olympijského Ria a minulý týden v New Havenu prošla do semifinále.

Jak je na tom deset Čechů před startem závěrečného grandslamu sezony v New Yorku?

Karolína Plíšková (11. na světě)

V olympijském Riu chyběla, místo toho sbírala body do žebříčku WTA, v němž se posunula zpět před bránu první desítky. Před týdnem v Cincinnati dokonce zvítězila. Ve finále si lounská rodačka poradila se světovou dvojkou Němkou Kerberovou, stříbrnou medailistkou z her v Brazílii.

Teď je před Plíškovou další šance na prolomení svého grandslamového trápení (nejdál ve 3. kole). Na tvrdém povrchu bude spoléhat především na svůj špičkový servis. Začíná proti sedmnáctileté Američance ruského původu Keninové, která dostala divokou kartu.

Petra Kvitová (16.)

Bílovecká levačka má na newyorské kurty rozličné vzpomínky, avšak naposledy tu byla ve čtvrtfinále.

Nasazenou čtrnáctku na úvod čeká Lotyška Ostapenková, jíž letos podlehla na tvrdém povrchu v Dauhá i na trávě v Birminghamu.

Barbora Strýcová (19.)

Osmifinále v Melbourne, třetí kolo v Paříži i Londýně. Jak završí grandslamový rok, prozatím nejúspěšnější? V prvním kole narazí na Rumunku Niculescuovou.

Lucie Šafářová (35.)

Levoruká tenistka brala v Riu bronz se Strýcovou ve čtyřhře, v singlu na výraznější výsledek v poslední době čeká. Na olympiádě vyhrála jedno kolo, v Cincinnati se loučila bez vítězství. Naturalizovaná Australanka Gavrilovová na úvod nebude snadnou protivnicí.

Kateřina Siniaková (73.)

Kanaďanku Bouchardovou, její soupeřku pro první kolo, během srpna zdolaly Kvitová i Strýcová. Kdyby přidala triumf také Siniaková, byl by to cenný skalp. Ve druhém kole US Open ještě nikdy nebyla.

Denisa Allertová (90.)

Třiadvacetiletá Pražanka čelí hned na startu bývalé světové jedničce. Srbka Ivanovičová však od půlky června nevyhrála zápas.

Jiří Veselý (48.)

Při neúčasti Berdycha, jehož postihl akutní zánět slepého střeva, je Veselý českou mužskou jedničkou pro US Open. Na jméno protihráče čekal až do vyvrcholení kvalifikace, vyzve jej Ind Myneni. Pokud projde do druhého kola, mohl by si zahrát s obhájcem titulu Djokovičem.

Lukáš Rosol (82.)

Ve Flushing Meadows nikdy neprošel přes druhé kolo, těžkou cestu bude mít i nyní. V prvním kole čelí olympijskému šampionovi Murraymu.

Radek Štěpánek (114.)

Ač musel stejně jako před Australian Open a Roland Garros do kvalifikace, znovu si uhrál hlavní soutěž. Poolympijský elán bude chtít bronzový medailista z mixu využít i proti Francouzi Simonovi.

Jan Šátral (227.)

Přes kvalifikaci se protloukl i šestadvacetiletý rodák z Mělníka a těší se na svou grandslamovou premiéru. Los k němu byl příznivý: v prvním kole narazí na domácího McDonalda, hráče z páté stovky světového žebříčku.