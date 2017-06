Tenisový svátek v Prostějově: všichni nasazení jsou ze stovky

„Všichni nasazení jsou z první světové stovky, což je skvělé a v kategorii challengerů to nebývá obvyklé. Nejhůře postaveným hráčem, který se dostal přímo do hlavní soutěže, je Inigo Cervantes a tomu patří 155. místo. Půjde o jeden z nejkvalitnějších ročníků v historii,“ míní ředitelka turnaje Petra Černošková.

Z českých hráčů se přímo do hlavní soutěže dostal pouze Jiří Veselý a Adam Pavlásek, nadějný Patrik Rikl dostal od pořadatelů volnou kartu. „Je to jeden z našich největších talentů a tuto podporu si zaslouží,“ prohlásila šéfka prostějovského challengeru. „Doufám, že naši hráči zůstanou co nejdéle v soutěži. V optimálním případě až do finále. Šanci má především Jirka Veselý, který by mohl zkompletovat vítězný hattrick.“

Volné karty kromě Kližana a Rikla získal Španěl Tommy Robredo a Ernests Gulbis z Lotyšska. „Robredo to ve světovém žebříčku dotáhl až na 5. místo a stále má divákům co nabídnout. Je to skvělý hráč a velká hvězda. Gulbis byl desátý a na antuce si zahrál semifinále na Roland Garros, když před třemi lety dokázal porazit Rogera Federera a Tomáše Berdycha,“ přiblížila držitele divokých karet Černošková.

Velkou atrakcí bude start osminásobného grandslamového vítěze ve čtyřhře Leandera Paese. Indický veterán, který má ve sbírce úspěchů i šest grandslamových triumfů v mixu nebo singlovou bronzovou medaili z olympiády v Atlantě, nastoupí v páru se Španělem Marrerem. „Potkala jsem v areálu Igora Zelenaye, který právě na Leandra půjde v 1. kole čtyřhry, a on říkal: Kde to jako jsem? Podle losu na grandslamu,“ řekla s úsměvem Černošková.

V rámci finálového dne bude pro diváky opět připravena tradiční exhibice. Letos se na kurtu představí olympijští vítězové Lukáš Krpálek, Aleš Valenta, Jan Železný a Miloslav Mečíř.