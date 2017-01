Bláznivý vítr v Innsbrucku zrušil 2. kolo. Vyhrál Tande, bodovali tři Češi

Stromy kolem můstku Bergisel se houpaly ze strany na stranu, trenéři a rozhodčí jen zoufale sledovali, jak se točí vítr. Skokané nahoře sedali na lavici, čekali a zase byli odvoláni.

Středeční závod se proměnil v loterii, kde tolik nerozhodovala forma jako spíš počasí.

Už pád Poláka Kamila Stocha ve zkušebním kole při nejdelším skoku předznamenal problémy.

Ze začátku byly prodlevy mezi jednotlivými závodníky opravdu dlouhé. Robert Johansson na věži čekal na ideální podmínky, nakonec mu ve spodní části „fouklo“. A Nor s knírkem se mohl radovat - doletěl až na 133 metrů.

Dlouho vedl, přiblížil se mu až nakonec třetí Jevgenij Klimov z Ruska díky skoku dlouhému 127 metrů.

Mezi nejlepšími ulétl Tande na 128,5 metru a o 2,6 bodu norského krajana přeskočil.

Stoch, dosud vedoucí muž Turné, se zařadil na čtvrté místo za 120,5 metrů. Stefan Kraft pokazil svůj skok ještě víc - 116 metrů znamenalo 18. místo a velkou komplikaci v boji o celkový triumf.

Kraft ztrácí před pátečním finále na třetím místě skoro sedm bodů na Tandeho, jehož náskok činí po druhém vítězství za sebou pouze 1,7 bodu. V Bischofshofenu by to tak mohlo být pořádné drama.

„Bylo to těžké, ale vítězství se počítá. I když bylo složité pouštět závodníky do stopy tak, aby měli podobné podmínky,“ řekl vítěz Tande, který se stal také novým lídrem bodování Světového poháru. Slovinec Domen Prevc totiž figuroval až na 25. místě a Nor ho o 36 bodů předstihl.

Janda bodoval i potřetí, Hlava si skočil pro letošní maximum

Čechům tenhle nevšední závod v Innsbrucku docela svědčil. Lukáš Hlava skončil šestnáctý díky 120,5 metrům, hladce vyřadil Poláka Stefana Hulu a zaznamenal nejlepší výsledek sezony. Hlava bodoval teprve potřetí v devátém dílu skokanského seriálu.

Jakubu Jandovi, který se na lavičku několikrát vracel a jednou se i vyzul z lyží, stačilo 114 metrů na dvacátou příčku. Český matador by postupoval jako „šťastný poražený“, neboť duel s JarkkoMäättäem z Finska prohrál. Vítěz Turné z roku 2006 si připsal body i ve třetím letošním závodě tradičního klání. V celkovém pořadí je Janda na 19. místě.

Bodoval i osmadvacátý Roman Koudelka, který porazil v K.O. duelu Simona Ammanna, ačkoliv plně nevyužil dobrého větru.

Čtyřnásobný olympijský šampion totiž skočil pouze 106 metrů, neměl takové podmínky. Švýcar Ammann byl hodně rozčilený, s Koudelkou po dojezdu oba kroutili hlavou.

„V životě jsem nic takového nezažil v žádném závodě. To je bláznivé. V takových podmínkách nemůžete předvést nejlepší skok. Buď máte štěstí, nebo smůlu,“ zlobil se zkušený Ammann.

První kolo se protáhlo na 98 minut. Pár minut po skončení jury rozhodla, že nemá cenu dál riskovat a druhé kolo zrušila.