Karolína Plíšková na turnaji v Cincinnati postupuje, Kvitová končí

Turnaj mužů a žen v Cincinnati Muži (dotace 5,244.930 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Dimitrov (7-Bul.) - F. López (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4

Sugita (Jap.) - Sousa (Portug.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:1

Ferrer (Šp.) - Tipsarevič (Srb.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Del Potro (Arg.) - Krueger (USA) 6:4, 6:4

Carreňo (11-Šp.) - M. Zverev (Něm.) 6:3, 7:6 (7:2)

Chačanov (Rus.) - Fabbiano (It.) 6:2, 6:2

Kyrgios (Austr.) - Dolgopolov (Ukr.) 6:3, 7:6 (8:6) Ženy (dotace 2,836.904 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Vichljancevová (Rus.) 6:2, 6:3

Stephensonová (USA ̈- Kvitová (14-ČR) 6:2, 6:3

Kuzněcovová (8-Rus.) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:4

Sevastovová (15-Lot.) - Vinciová (It.) 6:2, 7:5

Keysová (16-USA) - Kasatkinová (Rus.) 6:2, 6:1

Giorgiová (It.) - Gavrilovová (Austr.) 7:6 (7:1), 5:7, 6:3

Bartyová (Austr.) - V. Williamsová (9-USA) 6:3, 2:6, 6:2

Suárezová (Šp.) - Kruničová (Srb.) 6:2, 6:2

Görgesová (Něm.) - Abandaová (Kan.) 6:4, 6:4

Makarovová (Rus.) - Kerberová (3-Něm.) 6:4, 1:6, 7:6 (13:11)

Wozniacká (6-Dán.) - Vesninová (Rus.) 6:2, 6:4

Cibulková (11-SR) - Cornetová (Fr.) 6:1, 6:4 Čtyřhra - 2. kolo:

Babosová, Hlaváčková (5-Maď./ČR) - Klepačová, Martínezová (Slovin./Šp.) 2:6, 7:6 (7:4), 10:7