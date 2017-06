Veselý si poradil se Sandgrenem a je ve finále turnaje v Prostějově

Jeho soupeřem v sobotním finále bude vítěz duelu mezi Švédem Markusem Erikssonem a Argentincem Federicem Delbonisem. Třiadvacetiletý Veselý vyhrál turnaj na Hané už v letech 2014 a 2015, případnou třetí trofejí by se vyrovnal Radku Štěpánkovi a Janu Hájkovi.

Páteční zápas se Veselému povedl nejlépe z dosavadních čtyř. Údery měl jisté a působil koncentrovaně. O dva roky staršího Sandgrena, jenž vyřadil nasazenou trojku Nikoloze Basilašviliho z Gruzie i pětku Argentince Nicolase Kickera, nepustil do tlaku. Navíc se Američan trápil s prvním servisem.

Veselý prolomil už ve třetí hře soupeřovo podání a úvodní set získal za pouhých 35 minut. „Určitě jsem podal nejlepší výkon v tomto týdnu. Do zápasu jsem šel s větším klidem. Hodně jsem si pomáhal servisem, neudělal jsem dnes až tolik nevynucených chyb,“ řekl novinářům Veselý.

Podobně hladký průběh měla i druhá sada. Veselý pokračoval v trpělivé hře a těžil z podání. Další dva brejky Američana zlomily. „Zápas byl o hodně dlouhých výměnách. Když jsem získal brejk, soupeř většinou vždycky povolil,“ dodal Veselý.

Těšil ho i lepší zdravotní stav. „Viróza už je lepší. Poprvé jsem se dnes dobře vyspal, od rána se cítím lépe. S krkem to ale lepší není. Už jsme zjistili, že mám vyhřezlou ploténku a musím navštívit po turnaji pana profesora Koláře. Není to nic dramatického, ale je třeba to podchytit,“ poznamenal Veselý.

Turnaj ve čtyřhře ovládla argentinská dvojice Guillermo Duran, Andreas Molteni, kteří porazili Romana Jebavého s Chilanem Hansem Podlipnikem-Castillem 7:6, 6:7 a 10:6. „Před turnajem bych toto umístění bral. Ale vzhledem k tomu, že jsme v prvním setu vedli 3:0 a měli náskok i v úvodu velkého tie-breaku, tak mi finálový zápas zhořkl,“ posteskl si Jebavý.