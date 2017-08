Manažer libereckého turnaje: Robredo a Rosol? To jsou divácké taháky

„K tomuto turnaji a klubu mám velký vztah, protože jsem se narodil v nedalekém Jablonci nad Nisou, kde jsem začal s tenisem, a tady U Jezírka jsem odehrál spoustu mistráků a velkých bojů,“ řekl 40letý Jan Stočes, jenž před dvěma týdny oslavil také obrovský trenérský úspěch.

Je totiž zároveň i osobním koučem polského tenisty Lukasze Kubota, který spolu s Brazilcem Melem triumfoval po pětisetovém maratonu ve finále čtyřhry ve slavném Wimbledonu.

Když se ohlédnete ze předchozími ročníky, jak hodnotíte účast tenistů na letošním Svijany Open?

Podle mě je letos divácky nejatraktivnější. Sice jsou ti hráči žebříčkově na nižších pozicích než v minulosti, ale ta jména jsou samozřejmě fantastická. Máme tady v minulosti slavného Španěla Robreda a kromě Berdycha a Veselého další tři členy českého daviscupového týmu Pavláska, Rosola a Šátrala. Třeba Rosol byl donedávna hráčem světové třicítky, teď sice v pořadí po zranění zad spadnul, ale snaží se o návrat do špičky a podle mě zrovna jeho jméno by mělo být pro fanoušky v Liberci velikánským tahákem.

Vraťme se k antukáři Robredovi, který se v roce 2006 vyšplhal až na páté místo žebříčku ATP. Jak bylo těžké ho do Liberce získat?

Jelikož se jako trenér na té světové túře mezi hráči pohybuju, tak se snažím oslovovat někdejší hvězdy, které z nějakých důvodů spadnou v žebříčku níž, jestli nechtějí přijet na turnaj do Liberce. S Robredem to bylo docela dlouhé a úsměvné. Oslovil jsem ho na Rolland Garros v Paříži, kde to začal zvažovat. Ve Wimbledonu mi to zrušil, ale před týdnem v neděli jsem měl večer telefonát od jeho agenta, jestli by ještě pořád byla možnost v Liberci hrát. A druhý den odpoledne mi volal sám Tommy Robredo, potvrdil, že by chtěl přijet, tak jsme samozřejmě neváhali a dostal divokou kartu, protože pro turnaj je samozřejmě naším největším úlovkem a po českých hráčích dalším velkým diváckým tahákem.

Na turnaji Svijany Open se prý neplatí tenistům takzvané startovné, je to tak?

Ano, neplatíme ho a přesto se do Liberce hráči rádi vracejí a noví přijíždějí. Je to taková strategie našeho turnaje. Když jsme to tady před pěti lety rozjížděli, tak jsem vysvětlil vedení našeho klubu LTK Liberec, že by to byla z mého pohledu chyba platit hráčům startovné. Třeba i proto, že po Svijany Open na antuce se blíží série betonových turnajů v USA a mohlo by se stát, že by toho mohl někdo z hráčů zneužít a nedohrát zápas v úvodních kolech.

Na co tedy hlavně lákáte velká tenisová jména do Liberce?

My to stavíme na tom, že ti hráči vědí, že tady dostanou stoprocentní servis jako na velkých turnajích ve světě počínaje odvozem autem s osobním řidičem z letiště v Praze a konče skvělým pracovním týmem a zázemím tady v areálu, kvalitním občerstvením a ubytováním. Oni si to ti hráči na světovém okruhu mezi sebou řeknou, to je obrovský faktor, a to mi právě dělá největší radost.