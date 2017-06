Volejbalisté vstoupili do druhé divize Světové ligy prohrou s Koreou

Volejbalisté si odcestovali do Koreje spravit náladu po nevydařeném kvalifikačním turnaji v Karlových Varech, z něhož se jim minulý týden nepodařilo postoupit na mistrovství světa. Do dnešního zápasu vstoupili lépe domácí Korejci, ale českým hráčům se podařilo skóre otočit a díky dvěma vyhraným setům získali jistotu bodu.

„Přijeli jsme sem v těžké chvíli, po neúspěchu v kvalifikaci mistrovství světa nebylo rozpoložení týmu nejlepší. Nicméně kluci se semkli, hráli jako tým a předvedli výbornou hru. Teď je pro nás důležité, abychom takto pokračovali, nadále se zlepšovali a mohli tak předvést to nejlepší, co v nás je,“ citoval Falascu svazový web.

Na těsná česká vítězství o dva body však dokázali domácí zareagovat poměrně hladkým čtvrtým setem (25:20) a navrch měli i v závěru tie-breaku. Češi zakončili zápas při druhém korejském mečbolu dotykem sítě. Nejlépe bodujícím českým hráčem byl s 22 body univerzál Michal Finger, na korejské straně zapsal 19 bodů Čung Či-sok.

„Zápas to byl jak na houpačce. Než jsme se adaptovali na jejich rychlou hru a šikovnost, tak jsme ztratili první set. Nicméně jsem rád, že jsme od druhého setu zareagovali, přizpůsobili se této rychlejší hře a že jsme hráli jako tým. V naší hře se hodně projevovala bojovnost a tak máme na čem stavět do budoucna. Jen je škoda, že to v tie-breaku nevyšlo,“ řekl kapitán Aleš Holubec.

V sobotu se volejbalisté po necelém týdnu utkají s Finy, kteří je v neděli v rozhodujícím utkání v Karlových Varech porazili 3:1 a odsoudili je až ke třetímu nepostupovému místu na turnaji. Sami skupinu na západě Čech vyhráli a kvalifikovali se na MS.