Basketbalistky čeká generálka, startuje už zítra v Trutnově

Basket

Zvětšit fotografii Milena Prokešová (vlevo) z Trutnova se snaží zastavit Kristýnu Minarovičovou z Hradce Králové. | foto: Vilém Fischl

dnes 10:18

Bude to náročná generálka před ostrým startem do sezony: čtyři zápasy ve třech dnech. Takovou porci odehrají basketbalistky Lokomotivy Trutnov a Sokola Hradec Králové týden před vstupem do nového ročníku domácí nejvyšší soutěže. Všechny budou součástí tradičního mezinárodního turnaje O pohár města Trutnova.

Soupeřkami jim budou polský mistr Sleza Wroclaw, který po dlouhých letech vystřídal na tamním ligovém trůnu Wislu Krakow, slovenský bronzový medailista MBK Ružomberok a semifinalista loňského ročníku Ženské basketbalové ligy Nymburk. Pořadatelé letošního už 18. ročníku původně počítali s účastí šesti týmů, které rozdělili do dvou skupin. Maďarská Pécs ale na poslední chvíli svoji účast odvolala a tak v turnaji zůstalo pět družstev, která se střetnou každé s každým. Maraton deseti zápasů začne zítra v podvečer duelem domácí Lokomotivy s Ružomberokom (17.30), v sobotu je na programu pět utkání a dojde i na derby mezi domácím Trutnovem a Hradcem Králové. Poslední tři utkání jsou na programu v neděli. Loňský ročník vyhrál německý Wasserburg.