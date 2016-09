Triatlonistka Frintová skončila v mexickém finále seriálu MS šestá

Finálový závod mistrovství světa v triatlonu v Cozumelu Ženy: 1. Duffyová (Berm.) 1:57:59, 2. Jorgensenová (USA) -1:17, 3. McShaneová (Austr.) -1:26, 4. Jenkinsová (Brit.) -1:29, 5. Uedaová (Jap.) -1:40, 6. Frintová (ČR) -1:45. Konečné pořadí MS (po 9 závodech): 1. Duffyová 4691, 2. Jorgensenová 4435, 3. Uedaová 3616, ...12. Frintová 2513, 80. Kuříková (ČR) 376. Muži do 23 let: 1. Van Egdom (Niz.) 1:52:39, 2. Messias (Braz.) -21, 3. Bicsák (Maď.) -23, ...29. Linduška (ČR) -5:44. Ženy do 23 let: 1. Lindemannová (Něm.) 1:59:18, 2. Perraultová -15, 3. Dosetová (obě Fr.) -47, ...24. Zimovjanová (ČR) -8:39. Junioři: 1. Hindmann (USA) 54:02, ...12. Olšar (ČR) -57. Juniorky: 1. Knibbová (USA) 59:05, ...42. Šimůnková (ČR) -6:10.