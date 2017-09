Elita triatlonu se schází ve Varech. Poprvé na Světovém poháru

Jak úspěšně připravit SP v triatlonu? Od přidělení prestižního závodu na podzim 2016 na odpovědi pracuje organizační tým kolem Vladimíra Malého. Co se pro organizátory v Karlových Varech nezměnilo?

Karlovy Vary a jejich krásné a náročné tratě čekají ve stejné podobě na světovou elitu v roce 2017, tzn. plavání na koupališti Rolava, cyklistika v lázeňském centru se 7 výjezdy na Zámecký vrch a běžecké okruhy v srdci největších českých lázní, kde se běžně procházejí po kolonádách pouze pacienti nebo turisté. Co je naprosto odlišné?

Velmi pečlivý monitoring příprav nováčka mezi pořadateli ze strany ITU (Světové triatlonové unie) ve všech oblastech. Prize money, které si ve výši USD 60000 triatlonisté v Karlových Varech rozdělí. Maximální podpora ze strany města Karlovy Vary, KV kraje a také státních institucí a ostatních důležitých partnerů. A těch detailů je opravdu mnoho. S jakými speciálními požadavky jste si museli poradit?

Za volant časoměřičského vozu usedne Lukáš Kvapil, jezdec Rallye Dakar. S Lukášem jsme se potkali naprosto náhodou díky dvěma společným partnerům – náš vozový park zajišťuje AAA Auto, a triatlonisté i on doplňují minerály díky pitnému režimu Bílinské kyselky. Jen špičkový řidič a profesionál s pevnými nervy dokáže jet technicky náročnou trať v Karlových Varech se závodníky, kteří se z kopců řítí i šedesátkou. A Lukáš naše požadavky splňuje beze zbytku. Navíc jeho příběh z Dakaru má pro nás rytířský přesah – fair play.



Stojany do depa dle přesně daných parametrů ITU na míru svařují šikovné české ruce přímo v Karlových Varech.

Vlajek, očekáváme velmi pestré startovní pole, takže musíme mít zásobu 65 variant. )