Žokej Faltejsek: Na trávě to byl správný adrenalin

Pro trenérku Martinu Růžičkovou byla sobotní výhra desetiletého valacha ve třetí kvalifikaci na 127. Velkou pardubickou do jisté míry zadostiučiněním. Favorizovaný kůň, který bude chtít v říjnu zopakovat triumf ve vrcholu českého turfu, totiž v úvodní květnové kvalifikaci selhal, když se žokejem Janem Faltejskem na Velkém anglickém skoku upadl.

Tentokrát, při druhém letošním závodě, si duo počínalo mnohem přesvědčivěji. A Růžičková, korzujíc po areálu závodiště, pak rozdávala na všechny strany úsměvy.

„Když se to takhle povede, je to odměna pro celou stáj,“ řekla trenérka, „uděláme maximum pro to, aby šel ve Velké stejně.“

Stejně - to zřejmě znamená od začátku vpředu. Právě takhle totiž vodil pole Faltejsek; vlastně v žádný moment od pokynu startérky před sebe nikoho nepustili. Druhého No Time To Lose s uzdraveným žokejem Janem Kratochvílem porazili o jednu a čtvrt koňské délky, třetí Reaper s Jaroslavem Myškou byli zpět dokonce o dalších sedm. „Charmík takhle chodí rád. Když má kolem sebe moc koní, zlobí,“ poznamenala Růžičková.

Podle žokeje Jana Faltejska byl valach v mnohem lepší kondici než v květnu. Osudný „angličák“ si z první pozice pohlídali. „Výborně skákal, všechno bylo fajn. Snad jen, že když jsme jeli na výběhovku s Honzou Kratochvílem, bylo to hodně zostra. To byl ten správný adrenalin,“ komentoval to Faltejsek.

Je jen přirozené, že Růžičková s jedním z nejlepších tuzemských překážkových jezdců znovu počítá i pro Velkou. „Doufám, že s námi bude dál spolupracovat. Nerada bych do podzimu shazovala sedm kilo,“ smála se bývalá úspěšná závodnice.

Kvalifikaci zvládlo celkem dvanáct koní, část z nich ji však měla splněnou už z dřívějška. Překvapivě až ve finiši žokej Josef Bartoš posunul víc dopředu zkušeného Zarifa a coby vítězové prvního nominačního dostihu společně obsadili alespoň čtvrtou příčku před pátým Strettonem se Švédem Niklasem Lovénem v sedle.

Majitelé koní na dotovaných pozicích si po kvalifikaci rozdělili dohromady 400 tisíc korun (Charme Look vyhrál 160 tisíc). Slušně ohodnocené - shodně 120 tisíci korunami - však byly i ceny někdejších vítězů Velké Peruána a Registany. První z nich vyhrál podobně jako kvalifikaci Faltejsek - v tomto případě po tuhém boji se 6letým hnědákem valachem z francouzského chovu Tziganem du Berlais. Cenu Registany určenou pro 4leté a starší klisny získal Slovák Matuský v sedle šestileté hnědky Izynky.