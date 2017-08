Pátek v Brně: Kornfeil v mlze, Abraham v úžasu, Hanika v pasti

Alespoň to platilo pro závodníky a mechaniky z MotoGP, která včera odstartovala úvodními volnými tréninky. „Bylo to trochu divný,“ procedil Jakub Kornfeil. „Ráno se jelo za mokra, odpoledne to nebyla ani mokrá, ani suchá trať,“ pokračoval český závodník, jenž ve třídě Moto3 zajel 26. nejrychlejší čas. „Všichni to berou jako tragédii. Ale od umístění okolo patnáctého místa mě dělí pouze čtyři desetiny vteřiny.“

Kromě počasí se 24letý Kornfeil, který v Brně už šestkrát dojel v závodech nejslabší kubatury mezi elitní desítkou, pral s nezvyklou potíží. „Ráno se mi zamlžilo hledí, takže jsem dost blbě viděl. Nevím, čím to je, ještě se mi to nestalo,“ divil se rodák z Rohatce.

Divil se i Karel Abraham. „Neuvěřitelné, jaké časy se na mokru zajely,“ žasl český zástupce v královské kubatuře MotoGP. „Kdo někdy jel Brno, ví, že když jedeme časy 2:05, je to fakt rychlé. Překvapilo mě to i oproti loňsku, kdy se jelo na mokru 2:08.“

Po poledni, kdy asfalt uschl, se výrazně zrychlilo a Abrahamovo jméno po trénincích svítilo na 16. místě, tedy těsně za bodovanou patnáctkou. „Jelo se nám fakt dobře. Pár věcí jsme měnili. Zkoušeli jsme jiný podvozek nebo pneumatiky,“ povídal 27letý jezdec ducati. „Někdo by mohl říct, že by to mělo být lepší, ale jsem spokojený. A zároveň víme, že je na čem pracovat.“

To druhý brněnský rodák, který závodí na domácí trati, se po včerejšku kabonil. Karel Hanika se při debutu v Moto2 choulil na úplném chvostu výsledkové listiny. „Nevím, čím to je. Byl jsem o dvě vteřiny pomalejší než v testech před dvěma týdny,“ srovnával 21letý vlasáč. „Situaci musíme rozebrat. Pokud bych se dostal na časy z testování, tak bych považoval svoje vyhlídky za solidní,“ dodal Hanika, který v Brně jede na divokou kartu.

Na Masarykově okruhu jsou v sobotu na programu kvalifikace, závodní víkend vyvrcholí zítra.

A po pátečním dešti se v depu řeší: Bude pršet i během nedělních závodů, kterak predikují i meteorologové? Kornfeil už v týdnu vyhlašoval, že voda by jej mohla posunout pořadím vzhůru. „I mě to možná víc baví na mokru, ale riziko pádu je pro každého jezdce vysoké,“ přemítal Abraham. „Za každou chybu se tvrdě platí.“

Brněnské publikum čeká zábavný víkend. I kdyby na trať nespadla ani kapka.