Vychovala české šampiony v krasobruslení, budou další

„Potenciál je, základnu budoucích mistrů máme,“ říká Monika Škorničková. Aktuálně už je mezi nimi mistr republiky v nejmladších žácích Adam Bruml, mistryně republiky v mladších žačkách Thea Reichmacherová, druhá v republice v nejmladších žačkách Barbora Vránková a třeba obrovský potenciál v sobě má Albert Slaba.

K výraznému úspěchu mají všichni ovšem ještě daleko, a to i kvůli nízkému věku. Aktuálně jsou v kurzu dva vynikající reprezentanti oddílu.

Michaela Lucie Hanzlíková

Svoje veškeré krasobruslařské umění spojuje sedmnáctiletá studentka gymnázia Ostrov s trenérkou Monikou Škorničkovou. Ostatně osud tomu chtěl, vždyť jako osmiletá přišla na zimák v Ostrově, vlastně pět set metrů od domova a „padla do ruky“ Škorničkové. Podle všeobecné představy v republice to bylo pozdě.

„Ovšem jak je vidět, tak to jde. Obecně je sice ideální začínat v šesti, sedmi letech, ale je to individuální,“ míní Škorničková. Se svojí svěřenkyní prožívá všechno naplno a bude nervózně přešlapovat u mantinelu i v Ostravě. „Od prvního dne, co přišla na zimák, to byla roztomilá holčička. Přišla a učila se bruslit, projevilo se u ní vše, co je potřeba, schopnosti, chuť a rodinná podpora,“ vzpomíná Monika Škorničková na první seznámení Hanzlíkové s krasobruslením.

Nikdo od ní nečeká na ostravském evropském šampionátu zázraky. „Dokáže do toho dát emoce a radost tak, že to divák a hlavně rozhodčí vidí. V první řadě ale půjde o to zanechat dojem, aby si ji zapamatovali. Cílem je kvalifikovat se do volných jízd,“ přesto klade Škorničková Míše cíl.

Jiří Bělohradský

Už sice dva roky neposlouchá rady Moniky Škorničkové, ale byla to ona, kdo jej „vyučil“ krasobruslení. „Když přišel ke mně, začali jsme pracovat, dlouho byl takový nemastný, neslaný až na žákovském republikovém šampionátu zajel úplně všechno dobře a potom už to šlo. Za deset let spolupráce jsme spolu zažili žákovský a juniorský titul,“ říká Monika Škorničková na adresu Jiřího Bělohradského.

Ten se před dvěma lety, po juniorském mistrovství republiky v Plzni, kde vyhrál, rozhodl pro jinou cestu. Nyní je Jiří Bělohradský členem klubu HC Stadion Cheb a hlavně přesídlil do Prahy, protože se dostal do Vysokoškolského sportovního centra a jeho trenéry jsou Tomáš Verner a Vlasta Kopřivová.

„Jsem za to rád. Mám zde lepší podmínky pro trénování, chodím na led převážně odpoledne, což mi značně ulehčuje skloubit sport se školou a mám skvělé trenéry - Tomáše Vernera a Vlastu Kopřivovou. Studuji v Praze sportovní management, ve škole mám individuální plán a tak vše docela zvládám,“ pochvaloval si loni Jiří Bělohradský.

Na mistrovství Evropy bude podruhé, loni při svém debutu mezi dospělými skončil dvacátý. „Měl by být lepší než loni a věřím, že bude. Držím mu palce,“ říká Monika Škorničková.

Bylo jí šest let, když chodila s mámou v Příbrami na rybník bruslit. Jednou je tam uviděl jeden pán a řekl mámě, že se bude ve městě zakládat bruslařský oddíl a aby tam přišli.

Trenérkou chtěla být od mládí

„Tak jsem přišla na krasobruslařský trénink a vydržela závodit až do čtrnácti. Potom jsem chtěla jít na FTVS a být trenérkou,“ popisuje svoje krasobruslařské začátky Monika Škorničková. Během těch závodních let bývala krajskou přebornicí a nejlépe patnáctá na mistrovství republiky.

Po absolvování FTVS se z Prahy vrátila do Příbrami, kde potom trénovala dvanáct let a dál její kroky řídila náhoda.

„Byli jsme na dovolené na tuniském ostrově Djerba, kde jsem se seznámila s paní ze Sokolova a ta mě nasměrovala do Karlovarského kraje, tak jsem sem nejprve rok a půl dojížděla,“ přiznává trenérka.

Následně přišla nabídka přesídlit s celým oddílem do nově otevíraného zimního stadionu v Ostrově. V roce 2012 přišel tehdejší starosta Nejdku, že by chtěl mít i u nich ve městě kurs bruslení a tak se skupina znovu přesunula a po dvou letech přišla další změna, tentokrát Mariánské Lázně, kde jsou dodnes. „Podmínky zde jsou velmi vstřícné a navíc klid a pohoda tohoto lázeňského města.“

Po celém kraji, přesto Vary

Všude, kde SKK Karlovy Vary působil, paradoxně ne přímo v Karlových Varech, našel potřebné zázemí, ochotu a spolupráci zainteresovaných. Ano, Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary.

„Vše je pod hlavičkou SKK Karlovy Vary, jedná se o tréninkovou skupinu a reprezentujeme Karlovy Vary i když každý ví, že trénujeme momentálně v Mariánských Lázních a předtím v Nejdku a Ostrově,“ vysvětluje Monika Škorničková.

Vizitka celé skupiny

To, že z této skupiny vzešli aktuální mistři republiky, účastníci evropského šampionátu v krasobruslení není náhodou „Jdeme cestou výkonnostního a vrcholového sportu, takže u nás trénují děti, které chtějí krasobruslení dělat tak, jak já říkám, aby je bylo vidět. Nemám jako trenér ambice vyhrávat „béčkové“ závody. Chci své závodníky dovést na nejvyšší stupně tam, kam to jen bude možné. Hledám neustále cesty, jak toho docílit,“ vyznala se už před několika lety Monika Škorničková.

„Jsem také moc ráda za to, že v Karlovarském kraji všichni pro nás důležití lidé pochopili, že podporovat talentované děti by se mělo i bez politického zázemí. Myslela jsem si, že jsem v tomto ohledu naivní, ale naše dnešní realita mi potvrdila, že až tak naivní zase nejsem. Poctivá a důsledná práce se dříve nebo později projeví a my jsme díky jejím výsledkům našli podporu města Karlovy Vary, města Nejdek i Karlovarského kraje. Trénujeme na zimním stadionu nejen v Nejdku, ale i v Chebu a v Mariánských Lázních, kde jsou k nám moc vstřícní. Moc si toho vážím a jsem za to vděčná. My se snažíme dělat všem radost a reklamu. Také vím, že rodiče jsou nedílnou součástí tohoto celého soukolí. Je pro mě coby trenéra nádherné vidět plakat rodiče dojetím po výkonu svého dítěte. Prožívám díky tomuto všemu nádherné období, které se budu snažit prodlužovat co nejdéle,“ rozpovídala se tenkrát trenérka Škorničková.