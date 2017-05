Šetlíkovo stříbrné odcházení: Už přišel čas. V Plzni ho střídá Tonar

S Talentem, který dovedl ke třem titulům v řadě, se loučí. Po zlatém hattricku si v sobotu večer pověsil na krk stříbrnou medaili. „Chtěli jsme víc, ale finále jsme bohužel nezvládli,“ uznal 47letý Šetlík, někdejší výtečný pivot.

Stříbro je teď pro vás po dlouhé mistrovské éře zklamáním?

Loni jsme dosáhli na zlatý hattrick a zvládli jsme velký tlak, abychom na něj dosáhli. Letos jsme chtěli udělat další krok, ale Dukla byla ve finále o kousek hladovější než my.

Koučem Plzně bude Tonar, vrací se Stehlík Kdysi to byla nerozlučná dvojka - Martin Šetlík a Michal Tonar to spolu táhli házenkářským světem. Teď se vystřídají na postu trenéra Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň. „Ano, můžu potvrdit, že Miky Tonar bude novým koučem. S Martinem už jsme se po zápase na Dukle rozloučili,“ hlásil v neděli do telefonu jeden z šéfů klubu Pavel Drobil. A nebude to jediná změna v týmu čerstvého vicemistra. Už delší dobu se ví, že do švýcarského Aarau odchází Milan Škvařil a Jan Blecha posílí pražskou Duklu. V Plzni končí i srbský levák Mihajlo Mitič a nejistý je i osud jeho krajana Luky Stojanoviče, jenž je zraněný. Naopak z Francie se vrací dlouholetý reprezentant a plzeňský odchovanec Jan Stehlík. „Smlouva už je podepsaná,“ doplnil Drobil. Z pražské Dukly ještě přijde 19leté pravé křídlo Jan Chmelík. Stehlík o víkendu nastoupil ještě v dresu St. Raphaelu na finálovém turnaji Poháru EHF, kde dal dva góly berlínským Liškám (24:35) a jeden Magdeburgu (31:32). Trenér Tonar se v týmu potká i se svými syny Michalem a Jakubem. Ten starší už sice nějakou dobu touží po zahraničním angažmá, ale zatím zůstává v Plzni, ještě minimálně rok. „Nějaký zájem jsem zaregistroval, ale nic konkrétního, takže jsem prodloužil smlouvu v Plzni,“ prozradil jeden z klíčových hráčů.

Co ještě sérii rozhodlo?

První domácí utkání, které jsme nezvládli. To se promítlo do celé série, nepodali jsme optimální výkon. Dukla nás porazila našimi zbraněmi. A my ji sami několikrát postavili na nohy, odevzdali jsme jí strašně moc balonů, k tomu jsme neproměnili spoustu šancí.

I tak je Plzeň v posledních letech nejúspěšnějším českým týmem. V čem tkví tohle kouzlo?

Tvrdě trénujeme... (úsměv) Je těžké říct, v čem ještě je tohle tajemství. Každopádně je dobře vidět, že oba mančafty, které hrály v tomto finále, fungují velice dobře. Ať po sportovní, tak po manažerské stránce.

Vy sám se ale loučíte, tým převezme váš dlouholetý spoluhráč z reprezentace Michal Tonar. Kam povedou vaše kroky?

Jestli to dopadne podle ideálních představ, chtěl bych si dát od té nejaktivnější házené rok pauzu. Plánuji se teď věnovat naplno svým dalším aktivitám.

Je to o psychice, potřebujete si po těch nervech a tlacích v posledních letech vyčistit hlavu?

O tom to není. Ale jsem s tímhle mančaftem deset let. Už jsem cítil, že... (odmlčí se) Ne, že bychom si už s klukama neměli navzájem co dát, ale už to není úplně ono. Je prostě potřeba to vyměnit. Tak to cítím a byl jsem jediný, kdo se tak rozhodl.