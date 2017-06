Rošáda u házenkářek Zlína. Z kouče Kořínka je manažer, střídá ho Spuchlák

Tři a půl roku vydržel slovenský odborník Peter Sabadka trénovat interligové házenkářky Zlína. Od jeho nedobrovolného únorového konce povede týmu už druhý kouč. Klub se po necelém půl roce vrací znovu ke trenérovi ze Slovenska. Zlín vsadil na někdejší zuberskou spojku Martina Spuchláka, se kterým se dohodl na jednoroční smlouvě s opcí na další.

Trenérské zkušenosti zatím získával u děvčat Malacek a chlapců ŠKP Bratislava. „Budu se učit za pochodu, ale nebojím se,“ poznamenal Spuchlák. „Hlavně jsem rád za šanci, kterou dostávám. Měl jsem vždycky ambice trénovat na vyšší úrovni, chci se posunout ve své kariéře.“

Sabadkův nástupce Aleš Kořínek se přesunul na nově zřízený post sportovního manažera. Spuchlákovo angažmá je jeho prvním krokem ve funkci. „Vytížení pana Kořínka u chlapecké reprezentace neumožňovalo, aby u nás pokračoval v pozici trenéra. Zároveň jsme chtěli využít jeho zkušeností a kontaktů,“ podotkl šéf klubu Radek Sedláček.

Kořínek za sebe navrhl Spuchláka, druhým kandidátem byl dlouholetý kopřivnický trenér Ivo Vávra. V úterý odpoledne padla volba na Spuchláka, který má přitom nulové zkušenosti s trénování na vrcholové úrovni.

„Také Zidane je neměl, když převzal Real Madrid,“ nebojí se Kořínek, že by Spuchlák přechod nezvládl. „Znám ho ještě ze Zubří, kde se zapojoval do přípravy mládeže. Má jasnou představu, ví jak to funguje u dospělých. K dispozici má mladý tým, porostou spolu.“

Kořínek se Spuchlákem budou zodpovídat za výsledky družstva, těžší břemeno bude ale ležet na novém kouči. „Funkce sportovního manažera zní honosněji, než ve skutečnosti je. Nejsme v profesionálním prostředí, nebudu sedět každý den v kanceláři, na to není ekonomický prostor,“ naznačil Kořínek, že jeho další působení ve Zlíně bude probíhat formou externí spolupráce.

Už teď se musí v klubu vyrovnat s odchodem dvou klíčových hráček. Šéfka defenzivy Drotárová avizovala v půlce sezony, že bude její poslední. A svoje rozhodnutí nezměnila. Do mateřského Hodonína se navíc vrací kanonýrka Birkušová a k nováčkovi má namířeno také rozehrávačka Gärtnerová.

Nejisté je setrvání mládežnické reprezentantky Andrýskové, kterou vábí kluby z české špičky. „Dolaďujeme jednaní. Chápu, že je to hráčka s perspektivou a že se kolem ní motají jiné týmy. Ale jsem přesvědčený, že by měla ještě ve Zlíně vydržet a přestoupit, až se hráčsky ještě posune dál,“ radí Kořínek.

Zlín tak může přijít až o čtyři hráčky základního kádru, posily v klubu přitom kvůli omezeným finančním možnostem neshánějí. „Sáhneme do vlastních bohatých zdrojů,“ zmínil Kořínek početnou základnu odchovankyň. „Je to směr, kterým chceme jít. Osu zkušenějších hráček máme, kolem nich budeme nabalovat mladé holky,“ nastínil Kořínek.

Přípravu začnou v pondělí.