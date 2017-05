Trenér Titkov prodlouží v Zubří smlouvu, teď touží po bronzu

Předtím vybojoval s Brnem bronz, na nějž může navázat v Zubří. „V naší situaci je třetí místo velkou motivací. Klub už dlouho nezískal cennou trofej,“ připomněl Titkov, že od posledního zuberského úspěchu v podobě třetího extraligového titulu uplynulo pět let.

„Odehráli jsme solidně celou sezonu a byla by škoda neukončit ji medailí. Byla by to náplast za minulé roky.“ Motivací jsou také evropské poháry, které Zubří naposledy hrálo také před pěti roky.

O šanci na zlato přišel HC Robe v semifinále s Duklou Praha, které podlehl 0:3 na zápasy. „Vyřazení psychiku hráčů ovlivnilo, ale ještě horší byla viróza, kterou chytla půlka mančaftu po sérii,“ posteskl si Titkov.

Když už se zdálo, že jsou horečky pryč, a tým byl v úterý po delší době kompletní, ulehl do postele rozehrávač Martin Hrstka. „Nemoc se mi vyhnula, ale klidně bych si to s Hrstkou vyměnil,“ podotkl s hořkým úsměvem.

Příprava na sérii s Lovosicemi tak nebyla ideální. Od posledního utkání s Duklou navíc utekly tři týdny. „Sám jsem zvědavý, jak se tak dlouhá přestávka projeví. Už v březnu jsem říkal, že je nesmysl dělat takové pauzy mezi sériemi. Myslím, že ani finalisté z toho nejsou nadšení,“ míní Titkov.

Přes všechny trable se role favorita v sérii s Lovosicemi nezříká. „Opravňuje nás k tomu vyšší postavení v tabulce po základní části, domácí utkání navíc a motivace - Lovosice už letos trofej v poháru získaly,“ zmínil Titkov.

„Zubří bude určitě favorit, my se budeme snažit bojovat. A jediná cesta k úspěchu je vyhrát aspoň jednou na hřišti soupeře, jinak nemáme šanci,“ uvědomuje si Vojtěch Srba, sportovní ředitel lovců.

Pro Zubří mluví také výsledek posledního vzájemného utkání, které v půlce února na své palubovce vyhrálo drtivě 36:20. „Klíčový bude první domácí zápas. Jestli se nám podaří kluky nakopnout,“ pronesl kouč Zubří.

Série se hraje na tři výhry, její vítěz bude znám nejpozději 27. května, kdy by byl v Zubří na programu rozhodující duel.