Zase to bylo ubojované, uznal trenér plzeňských házenkářů Šetlík

„Podobně jako první utkání proti Kopřivnici to bylo spíše vybojované vítězství. Litovel hrála dobře, zvlášť ve druhé polovině utkání a doufám, že bude sbírat body proti dalším soupeřům,“ uvedl plzeňský kouč Martin Šetlík.

Přitom v prvním poločase musel být s hrou týmu spokojený. Litovel držela krok jen patnáct minut, pak hosté využívali technických chyb soupeře a do poločasu si vypracovali šestibrankový náskok. „Zbytečné chyby nás dostaly do kolen,“ litoval trenér Litovle Alois Lasovský.

Jenže po přestávce domácí mocně dotahovali a ve 49. minutě už vedla Plzeň jen rozdílem jediného gólu. Nicméně závěr si Talent pohlídal, v poslední minutě si trenér Šetlík vyžádal oddechový čas a z poslední akce Šafránek podtrhl výsledek na 28:26 pro Plzeň.

Střelecky se dařilo kapitánu Vinkelhöferovi, který zaznamenal sedm branek, nejlepším kanonýrem domácích byl Zbránek s 12 góly. „Jsem spokojený s vítězstvím a hrou v první polovině. Druhá půlka se nám ale herně moc nevydařila. Stále je vidět, že zapracováváme několik nových tváří, takže hráči si musí zvykat na změnu vytížení v zápasech,“ poznamenal Šetlík.

Litovel zatím na první body v sezoně čeká, ale proti mistrovi dřela až do konce a byla blízko velkého překvapení. „Něco jsme si o pauze řekli v kabině a to jsme úspěšně v druhé půli aplikovali. Především jsme zlepšili kombinační hru, vycházelo nám to i v obraně. Byl to kolektivní výkon, kdybychom nenabrali tak velkou ztrátu v první půli a měli štěstí v závěru, mohli jsme získat i nějaký ten bod,“ konstatoval Lasovský.

To Talent se už může chystat na první velký zápas podzimu. Ve středu 21. září v městské hale na Slovanech přivítá ve třetím kole pražskou Duklu a půjde o reprízu jarního finále extraligy.