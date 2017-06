Když bude hrát takhle, jedničky se jednou dočká, věří kouč Plíškové

Byla to opravdu dřina. Navíc proti rumunské mašině na returny. „Faktem bylo, že co Kája nezahrála jako vítězný míč, z toho neměla výměnu. To se pak může do hlavy dostat. Začne riskovat víc, udělá pár nevynucených chyb, zase kolotoč v hlavě... Prala se s tím statečně, asi o moc víc to nešlo,“ líčil Kotyza.

Jejich spolupráce se zatím neustále lepší. I na antuce, kde to Plíškové tak dlouho nešlo.

V Paříži to podle vás zlomila?

Víme, jaké tu dřív měla výsledky – nepřežila 2. kolo, teď byla v semifinále a hrála s nejlepší antukářkou současnosti. Co můžu říct jiného, než že ji pochválím.

O moc lépe asi na antuce hrát nemůže, ne?

Soupeřka ji donutila jít úplně na hranu. Možná ani sama nevěřila, že by mohla takhle hrát. To je plus do dalšího zápasu. Simona platí za nejlepší antukářku, tohle asi trochu v hlavě mít mohla. Po turnaji si bude moci říci, že umí hrát i na tomhle povrchu. Oprávněně.

Jak Karolínu podle vás tenhle turnaj posílí?

Je to další střípek do jejího vývoje. Vždycky trochu bojuje s historií. Analyzuje si soupeřky, s někým se jí nehraje dobře. Letos tuhle bariéru překročila, porazila děvčata, která předtím nezdolala – Dominiku Cibulkovou, Wozniackou. Teď padla další bariéra, že na antuce neuhraje nic a do Paříže jede na jedno kolo. Už ví, že může. Další kousek sebedůvěry tam je.

Ještě k duelu s Halepovou: nepřipomínal kvalitou předčasné finále?

To si asi můžeme říct, až finále proběhne. Faktem je, že se sešly dvě hodně dobré holky, Simona tam papírově patřila i před turnajem, Kája úplně ne. Výkon, který obě podaly, byl asi jeden z nejkvalitnějších, co turnaj přinesl.

Vtáhl vás hodně její boj o světovou jedničku?

Na tohle jsem vůbec nemyslel. Zápas jsme prožívali, strašně jsme jí přáli, aby uspěla. Neuspěla, soupeřka byla lepší. Ale věřím, že když se bude rvát dál, tak se toho jednoho dne dočká.

Mimochodem, na Australian Open jste začali čtvrtfinále, teď semifinále... A ve Wimbledonu?

Nedokážu takhle predikovat (úsměv). Faktem je, že tráva by jí mohla svědčit víc než antuka. Ale taky se na okruh zapojí další hráčky, Šarapovová, Azarenková, Petra Kvitová... Pole holek, co mají šanci na úspěch, je široké. Ale Kája bude patřit mezi ty, co si můžou sáhnout hodně vysoko.