Jen třetina smečí vedla k bodu. To nám prohrálo zápas, řekl trenér

Nedělní večer přinesl souboj dvou neporažených týmů. Tak jako Češi v pátek přehráli Slováky, Němci vstoupili do skupiny ve Štětíně vítězstvím nad silnou Itálií. Vzájemný boj však byl zcela jednoznačný.

„Byli jsme výrazně horší v útočné fázi, kde nás Německo úplně přehrálo,“ konstatoval Nekola.

Set hrůzy, pak boj náhradníků Druhý set se vůbec nepovedl, Češi ho prohráli o 11 bodů. Ve třetím v sestavě z poloviny poskládané z náhradníků statečně bojoval, ale v závěru opět ztratil. Více o utkání ZDE

Ofenzivní linii v průběhu kompletně protočil. Univerzál Finger, hrdina pátečního podvečera, odcházel ve druhém setu s úspěšností devět procent. Z jedenácti útoků získal jediný bod. Podobně na tom bych Michálek, jeden bod ze šesti pokusů.

Celková úspěšnost českého útoku byla 31 procent, německého 48. Pro srovnání, ve vyhraném utkání se Slovenskem proměnili Češi v bod 55 procent svých smečí... „Bez útoku nemůže mančaft vyhrát,“ zlobil se Nekola.

Čím si vysvětlujete tak špatnou bilanci?

Neprosadili jsme se jeden na jednoho. Už od začátku jsme měli přihráno, ale neskládali jsme míče v situacích jeden na jednoho. Buď nás ubránili, nebo jsme ten útok pokazili. To byla voda na mlýn Němcům, a ti hráli výborně, prakticky bez chyb.

Proč týmu dvakrát utekl začátky setů?

Přihráno jsme měli, ale nezaútočili jsme a dostali jsme se pod tlak sami. Potom už Němci začali výborně bránit, hlavně v poli. Nespadl jim žádný míč, i dobré útoky zpracovali. Kolikrát to zvládli i se štěstím, ale to k tomu patří. Zaslouženě vyhráli.

Zastavil Grozera: Blok mě těší, ale je to jen jeden bod Jednoblokem zastavil největší hvězdu soupeře. Vysoko nad sítí Marek Zmrhal odvrátil útok německého volejbalisty Györgyho Grozera a skóre třetího setu se otočilo na 10:9 ve prospěch Česka. "Měl jsem velkou radost, ale byl to jen jeden bod. On jich získal mnohem víc," řekl smečař. Celý článek zde

Střední partie prvního setu byla vydařená, dotáhli jste se na 12:12 a párkrát jste zastavili i nebezpečného Grozera. Vypadalo to, že jste začali hrát, co jste chtěli...

Dobrou obranou jsme se vrátili zpátky do hry, ale pořád nám haproval útok. Ten nefungoval. Nemyslím, že by to bylo tím, že nahrávač Janouch míče špatně distribuoval. Nebyli jsme dostatečně důrazní.

Jak se hrálo proti Grozerovi?

Jako proti každému jinému, Němci mají dobrý tým, hrají výborně a budou směřovat asi vysoko. A dnes nás přehráli.

Co si vzát za poučení k Itálii?

Bude to nové utkání, začíná 0:0 a my musíme jít do zápasu s vůlí bojovat a rvát se o každý míč; nemyslet na skóre a směřovat dopředu. Bojovat o ten míč, který nás čeká. Nemyslet na to, jestli vyhrajeme set nebo zápas, myslet jen na ten následující míč. To je nejdůležitější.

I proti Němcům bylo z ruchových mikrofonů bylo slyšet, jak říkáte „Trpělivě, trpělivě...“ To byl klíč? Zůstat v klidu, nepodlehnout nepříjemnému vývoji...?

Přesně tak. Nezbláznit se a nehrát splašeně, unáhledně. Němci hráli organizovaně, zodpovědně a my jsme se jim nedostali na kobylku. Zkoušeli jsme protočit se sestavou a změnit trochu systém hry, ale Němci byli důslední a dohráli zápas spolehlivě až do konce.

Jak vypadala desetiminutová přestávka po druhém setu?

V šatně veselo nebylo, ale řekli jsme si, že do dalšího setu dáme všechno a pokusíme se od začátku hrát líp. Abychom se koncentrovali hned od prvního míče, byli dostatečně agresivní jak na servisu, tak na útoku. Myslím, že třetí set byl z naší strany nejlepší.

Co rozhodlo, že jste už nechal ve hře všechny náhradníky, kteří dohrávali druhý set?

Před koncem druhého setu to vypadalo hrozivě, ale nová hráči to oživili. Věřili jsme, že budou pokračovat ve výkonu, ve kterém set končili.

Před zápasem přišla zpráva, že zemřel Josef Musil, český volejbalista století. Mluvili jste o tom?

Chtěli jsme, aby se kluci soustředili na utkání a neříkali jsme jim to. Já jsem o tom samozřejmě věděl. Je smutné, když odcházejí takovéhle legendy, ale takový je život. Co si pamatuji Buldu Musila, tak byl zapálený do volejbalu až do konce, pořád se o něj zajímal. Měl jsem tu čest poznat jej osobně. Když jsem byl hodně mladý, tak jsme si ještě spolu zahráli na Axamitu v Praze Holešovicích. Byl to velký hráč, legenda českého volejbalu.