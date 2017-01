České běžce na lyžích převzal mistr světa Koukal, nahradil Krejčího

Osmatřicetiletého Koukala jako nového kouče schválila rada úseku běžeckého lyžování v neděli večer po mistrovství České republiky v Novém Městě na Moravě.

„Budu se snažit dát klukům veškerou podporu, servis a všechny mé znalosti, abychom co nejefektivněji využili pět týdnů, které zbývají do mistrovství světa. Je to poměrně krátký čas, ale pokusíme se co nejlépe připravit,“ uvedl na svazovém webu Koukal.

Nejzkušenější členové reprezentace Lukáš Bauer s Martinem Jakšem budou trénovat ve Švédsku a ostatní členy širší nominace pro světový šampionát čeká soustředění na Horních Mísečkách. „Tam se bude rozhodovat o konečné nominaci, i když některá jména jsou jasná,“ doplnil Koukal.

Krejčí by měl pomoci Novákové dostat se mezi elitu Světového poháru. „Má potenciál na to, aby se pohybovala na pozicích do patnáctého místa. Věříme, že se jí podaří na podobné výsledky dosáhnout,“ řekl předseda svazového úseku Pavel Benc.

Koukal si největší úspěch kariéry připsal v roce 2003, kdy na mistrovství světa ve Val di Fiemme nečekaně vyhrál závod na 50 km volnou technikou. Získal tak vůbec první titul pro Českou republiku. O dva roky později obsadil na světovém šampionátu v Oberstdorfu rovněž překvapivě třetí místo ve sprintu dvojic společně s Dušanem Kožíškem.

Na olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 dovezl do cíle mužskou štafetu na senzačním třetím místě. Kariéru ukončil v roce 2014.