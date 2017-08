Trenér Benáček chce protlačit nový tým BK Olomoucko do play-off

O budoucnosti prostějovského basketbalu se hodně debatovalo. Ve hře byl úplný zánik, veřejným tajemstvím byly dluhy Orlů. Dotkly se tyto problémy vzniku nového klubu?

Pochopitelně. Když chcete hrát ligu, musíte mít licenci. Klub, který ji má, ji může převést pouze v případě, kdy hráčům a trenérům nedluží peníze. V tom jsme se chvíli motali. Řešením tohoto problémů se ztratil zhruba měsíc, což je hodně. Navíc v možná nejdůležitějším období.

Trenér Predrag Benáček hecuje svůj tým BK Olomoucko na prvním tréninku.

V létě, kdy mají hráči volno?

Hráči možná. Ale kluby staví sestavy, oslovují posily, jednají s manažery. A to celé jsme museli absolvovat ve chvíli, kdy nebylo vůbec jisté, zda budeme ligu hrát. I díky tomu u nás nebudou někteří hráči, kteří byli vytipováni.

Dali přednost jiným klubům?

Nevěděli, co si o projektu mají myslet. Někteří byli osloveni a sami volali zpátky a ptali se, proč si náš klub nemůžou ani najít na internetu. Některé jsme přesvědčili, že nám můžou věřit, jiní dali přednost jistotě.

V průběhu tenisového Czech Open jsem vás viděl v areálu debatovat s Ondřejem Šiškou. Patřil mezi oslovené hráče?

Bavili jsme se o jeho angažmá, dostal nabídku. Nakonec ale podepsal novou smlouvu v Děčíně. Chtěl jsem Petra Šafarčíka. Z USK přestoupil do Kolína. Stál jsem o Lukáše Palyzu, a ten odešel do Polska. Kdybychom mohli být transparentní o měsíc dříve, mohlo být všechno jinak.

Takže jste celé léto probíral v hlavě možné posily a následně počítal ztráty, když daly přednost jinému angažmá?

To víte, že jsem probíral různé možnosti, zvažoval všechny posty. Hlavou mi prošlo více než padesát jmen. Přes potíže při přesvědčování hráčů, že nám můžou věřit, jsme byli nakonec úspěšní.

Z českých basketbalistů se podařilo přivést zkušeného Michala Křemena. Zbývající posily budou z ciziny?

Jinak to nejde, českých hráčů je málo a jsou vesměs pod smlouvou.

V kádru je řada mladíků, kteří v minulé sezoně hráli nejvyšší soutěž, a také pivot Michal Norwa. Je to dobrý základ, na kterém je možné stavět?

Je, ale doplnění je prostě nutné. Říkal jsem, že potřebujeme pět nových hráčů. Mělo by se nám to podařit. V týmu už máme Filipa Šepu ze Srbska, který v minulé sezoně hrál makedonskou ligu a vyhrál pohárovou soutěž. Další posilou je slovinský rozehrávač Jan Močnik. Naposledy hrál v Bosně, v roce 2016 vyhrál s Domžale slovinskou ligu. Hodně si slibuji od Jona-Christophera Fullera. Před příchodem do našeho klubu hrál ve Španělsku druhou nejvyšší soutěž v Cáceres a vedl si výborně. Ještě čekáme na přílet jednoho amerického hráče.

Do startu ligy zbývá sedm týdnů. Dokáže se tým sehrát?

To asi úplně nestihneme. Přál bych si to, ale musím být realista. Na souhře budeme muset pracovat i v průběhu sezony.

Cílem BK Olomoucko je v první sezoně střed tabulky. Souhlasíte s touto představou klubového vedení?

Jsme na startovní čáře, nemá smysl mít přehnané cíle. Chceme hrát dobrý basketbal, když se dostaneme do play–off, bude to dobré. Postupně se chceme posouvat ke špici. Rádi bychom se dostali na úroveň těch nejlepších ligových týmů, ale k tomu potřebujeme i čas.