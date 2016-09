Třebíčtí baseballisté vyválčili extraligu, přehráli Blansko i Olympii

V závěrečném dvojutkání proti Blansku nejprve vybojovali důležitou výhru 7:3 v pátek večer v Blansku a o den později v domácím prostředí stadionu Na Hvězdě smetli Olympii výsledkem 10:0.

Po vysokém vítězství mohla propuknout oslava. Třebíč si totiž poprvé v historii klubu vybojovala postup do extraligy!

„Samozřejmě je to příjemný pocit, mám obrovskou radost,“ pochvaloval si trenér Nuclears Pavel Jozek. „Konečně se naplnila několikaletá snaha klubu dostat se do nejvyšší soutěže. Je to nová výzva. A celému oddílu, včetně mládeže, to do budoucna strašně pomůže.“

Cesta mezi domácí elitu byla v závěru hodně složitá. Nuclears, pokud nechtěli spoléhat na zaváhání jabloneckých Blesků, potřebovali vyhrát všechny čtyři poslední duely v nadstavbě o extraligu.

Tým kouče Jozka postupně přehrál SaBaT Praha 9:8 a 15:5 a poté zvládl i duely s Blanskem, které si extraligu zajistilo už s předstihem. „Celé to začalo minulý víkend se SaBaTem, kdy jsme potřebovali taky dvakrát vyhrát,“ připomíná Jozek. „Tam byl důležitý první zápas, ve kterém se nám podařilo otočit z 1:8 na 9:8,“ vrací se k zřejmě klíčovému kroku na postupové cestě.

„Nyní jsme věděli, že nejdůležitější bude zvládnout páteční zápas v Blansku. Že soupeř do něj půjde naplno,“ říká Jozek. „Pokud by vyhráli, tak by nás nahlodali. Mohlo nás to stát i extraligu,“ uvědomuje si. „Museli bychom čekat na zaváhání Jablonce, nebo bychom v nejvyšší soutěži nebyli.“

Poslední krok udělali třebíčští baseballisté před svými fanoušky. A poté už se mohly rozjet postupové oslavy. I když...

„Naplno slavili jen ti starší, mladší si to ještě zopakují,“ usmívá se Jozek. „Základ týmu tvořili junioři, které o den později čekalo utkání o třetí místo v extralize hráčů do 21 let,“ vzpomíná trenér sérii proti Kotlářce, která by mohla vyvrcholit příští týden na Vysočině.

Zatímco hráči poté budou mít zasloužené volno, vedení Nuclears čekají příjemné starosti. „Budeme se bavit o tom, jakým způsobem s extraligou naložíme. Cíl pro první sezonu jsme si ještě nestanovili, ale dá se čekat, že budeme muset posílit,“ tuší Jozek, který je zároveň místopředsedou klubu.