Na stupně nedosáhl. Schlegel dojel na Tour de France mladíků šestý

VIDEO: Congratulations @EganBernal, winner of Tour de l'Avenir. We?re delighted that Egan will be riding with @TeamSky next year. Welcome Egan! ???? https://t.co/Tah2Hv2KaP Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Congratulations @EganBernal, winner of Tour de l'Avenir. We’re delighted that Egan will be riding with @TeamSky next year. Welcome Egan! https://t.co/Tah2Hv2KaP