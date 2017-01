Házet za jedenadvacet metrů stabilně, to je základ, tvrdí koulař Staněk

„Na první závod to je super, protože i těch hodů za dvacet a půl tam bylo dost. Takhle začít, je fakt famózní,“ pochvaloval si 26letý silák Tomáš Staněk z Dukly Praha.

Jak překvapivý je pro vás výkon 21,32 na začátku sezony?

No, abych řekl pravdu, tak podle rozcvičování zase až tak překvapivý není, ale jsem samozřejmě strašně rád, že jsem to takhle trefil. Zvlášť po soustředění, kdy jsem tady celý týden tvrdě trénoval dvoufázově a až dva dny před závodem jsem trošku ubral. Z tohoto pohledu je to neskutečný, vůbec jsem netušil, že v tom je taková dynamika. Už v rozcvičování jsem tam totiž dal jednu hroznou střelu, to byl asi skvělý pokus, měl jsem si ho pro jistotu nechat změřit.

Takže forma je, bude se ještě ladit a bude to létat ještě dál?

Ladit se bude tím zůstat zdravý, to je u mě hlavní. Pokaždé, když halovou sezonu zvládnu ve zdraví, tak pak v tom roce hážu daleko. Zkusím to vyladit, abych takhle házel i dál. Třeba dneska i nepovedeným pokusem, kdy mi to vypadlo z ruky, jsem dal 20,60. Na první závod to je super, protože i těch hodů za dvacet a půl tam bylo dost.

Tenhle výkon je aktuálně o půl metru nejlepší ve světových tabulkách, co tomu říkáte?

Párkrát už jsem v minulých sezonách ve světě vedl. Je to určitě hezký, ale mě spíš zajímá ten výkon než nějaké postavení v tabulkách. To zase až tak důležité není.

Zvedne takový povedený závod sebevědomí?

Uvidíme, takhle začít, je fakt famózní. Oproti tréninkům, kdy jsem to docela prasil, mi snad dá trenér trošku pokoj. Jsem závodní typ. Vrcholem halové sezony bude evropský šampionát, snad mě tam pošlou (smích).

Nenasadil jste si sám sobě i soupeřům laťku na začátku sezony až moc vysoko?

Tak asi jo, ale to potřeba. Ve světě jde v poslední době koule neskutečně nahoru. Třeba loňské olympijské finále bylo nejsilnější v historii všech olympiád. Prostě je důležité házet stabilně za jedenadvacet metrů, to je základ, protože přes dvacet nic neřeší. To většinou nezajistí ani postup na Evropě.