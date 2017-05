Jedna z nejnáročnějších sezon, ohlíží se Satoranský za debutem v NBA

Wizards, za které český rozehrávač ve své premiérové sezoně v NBA nastupoval, vystavil stopku až v sedmém zápase druhého kola play-off Boston. Tím udělal definitivní tečku za debutem historicky čtvrtého Čecha ve slavné soutěži a zároveň rozjel velkou akci s názvem návrat domů.

„Cesta byla celkem náročná, protože jsem musel kupovat letenky prakticky na poslední chvíli. Nevěděl jsem, kdy budeme končit. Letěl jsem celkem dlouho, ale užíval jsem si ten návrat domů. Po roce jsem se sem hrozně těšil,“ směje se Satoranský s tím, že díky 25hodinové cestě možná ještě víc vyhlížel Prahu.

Když má ale popsat své první zkušenosti se zámořským basketbalem, viditelně zvážní: „Je těžké to hodnotit takhle čerstvě. Byla to ale pro mě rozhodně jedna z nejtěžších sezon. Psychicky to byla hodně velká změna. Moje pozice v týmu se prakticky úplně změnila. Z obrovské pozice v Barceloně jsem šel do epizodních rolí a skoro nehrál. Pro hráče, který jde z Evropy, je to těžké.“

Pětadvacetiletý rozehrávač zasáhl do 57 zápasů Washingtonu v základní části s průměry 12,6 minuty, 2,7 bodu, 1,5 doskoku a 1,6 asistence. Dalších deset startů přidal v play-off.

Sám však přiznává, že něco podobného před svým odletem čekal. Byl proto připraven vnímat především to lepší: „Každý si musí projít nováčkovskou sezonou. Je tam spousta skvělých věcí, zkušenosti a vůbec fakt, že jsem se dostal do NBA, a užíval jsem si dění kolem, zápasy a lidi. Hodnotil bych to jako náročnou sezonu, ale zároveň bych to viděl pozitivně do dalších sezon.“

Díky účasti ve druhém kole play-off stanovil nový český rekord ve vyřazovacích bojích NBA. A vnímal rozdíly mezi play-off a základní částí: „Intenzita je rozhodně větší. Prožívá se každá akce, což někdy v NBA nebývá. Lidé si myslí, že se zápasy nehrají na sto procent. Play-off je jiné. Každá akce je pro tým důležitá. Je skvělé si to zažít.“

Některé akce Tomáše Satoranského z jeho nováčkovské sezony v NBA

I když mu sezona skončila o něco dřív, než byl zvyklý z posledních sedmi let ve Španělsku, využije následující dny k tomu, aby si pročistil hlavu. „V neděli budu mít autogramiádu na Prague Food Festivalu v Praze na Vyšehradě. Jinak mě čeká odpočinek, možná nějaké cestování s kamarády a rodinou, jako bych ho neměl v Americe dost,“ směje se.

Před druhou sezonou v NBA ale není čas otálet, proto se brzy začne věnovat basketbalu: „Od 13. července mám na Folimance kemp pro děti. Pak už se budu individuálně připravovat na reprezentaci, která pro mě začíná na začátku srpna.“