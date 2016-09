Satoranský měnil plány, na cestě do NBA ho zdržela víza

Hodiny na Letišti Václava Havla ukazovaly 8:30, když halou k odbavení mířila dvoumetrová postava českého rozehrávače. Velké kufry nesměly chybět, vždyť pokud půjde všechno podle plánu, vrátí se do Prahy zase až na konci jara. Tato scéna se původně měla odehrát už pátek, jenže...

„Musel jsem si ještě vyřizovat víza. Washingtonu se podařilo domluvit schůzku na konzulátu až v pátek. Nemohli mi to vydat dřív jak v pondělí. Tohle mě zdrželo. Teď už jsem nadšený, že můžu odlétat. Už aby to začalo,“ těší se Satoranský s pro něj typickou jiskrou v oku, která značí velké očekávání od stěhování do zcela jiného basketbalového světa, než který dosud při svých evropských angažmá objevoval.

Za nedlouho čtvrtý Čech v zámořské soutěži však ví, že nesmí nic ponechat náhodě a tak dny strávené v Praze nezanevřel na trénink. Pokračovat v tom bude i v hlavním městě USA až do startu týmové přípravy.

„Předpokládám, že už se začnu připravovat individuálně na kemp. Je tam ještě spousta dalších věcí, které můžu začít zařizovat, když mám víza a číslo sociálního pojištění, které jsem předtím nemohl mít,“ poodkryl plány pro nejbližší dny.

Velkým úkolem bude také zajistit si nový domov. „Je to takové komplikovanější. Myslím, že první týden ještě zůstaneme v apartmánech od týmu a pak snad už najdeme náš byt. Většinou ale nepronajímají s nábytkem, takže bude spousta zařizování i v tomto ohledu,“ přemítá, kolik práce bude potřeba, než se ve Washingtonu začne cítit jako doma.

V tom by mu měl pomoct také jeho nový tým, i když přiznává, že se spoluhráči zatím příliš v kontaktu není. Potkali se při první návštěvě u Wizards v srpnu, ale od té doby komunikuje především s manažery: „Jsem v kontaktu spíš s realizačním týmem, hlavně s Tommym Sheppardem, který mi zařizoval víza. Hráči budou postupně přijíždět.“

Pro čtyřiadvacetiletého českého basketbalistu je to velký krok do neznáma. Satoranský ale vždy čelil novým výzvám se vztyčenou hlavou. Svůj přístup nehodlá měnit ani v případě NBA.

Už se nemůže dočkat, až mu ten očekávaný kolotoč začne: „Tím, že jsem tam byl během léta a trochu jsem nasál atmosféru kolem týmu, tak se spíš těším a zatím nepřevládá nervozita.“