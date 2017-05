Satoranský chtěl potrápit Cleveland, už je nažhavený na reprezentaci

„Já se na reprezentaci těším vždycky, ale letos je ta chuť ještě větší. Nejen proto, že jsem v NBA neměl tolik minut na hřišti, ale také to může být na dlouho moje poslední reprezentační akce,“ řekl Satoranský v rozhovoru pro ČTK a ČT na Prague Food Festivalu, kde předvedl své kuchařské dovednosti a podepisoval se fanouškům. „Hrozně se na to mistrovství Evropy těším,“ dodal.

Jelikož Mezinárodní basketbalová federace FIBA změnila kvalifikační systém a o další turnaje budou národní týmy bojovat v průběhu sezon, Satoranský se z NBA nebude moci do bojů zapojovat. I proto ho nyní Washington na Eurobasket bez potíží pustí.

„Bavil jsem se s (generálním manažerem Wizards) Tommym Sheppardem o možnosti reprezentovat. On ví, že je to pro mě možná poslední šance reprezentovat na velkém turnaji, protože na kvalifikaci během roku NBA své hráče nepouští. To oni respektují,“ uvedl Satoranský.

Do národního týmu se těší i kvůli partě, kterou si se spoluhráči vybudoval, a také na obnovenou spolupráci s kamarádem Janem Veselým. Pivot Fenerbahce má za sebou životní úspěch v podobě euroligového titulu.

Satoranský v nezvyklé roli na Prague Food Festivalu

„Hrozně mu to přeju. Lidi v Česku by to měli víc docenit, protože to je ohromný úspěch pro český basketbal a jsem na Honzu ohromně pyšný, že se mu to podařilo,“ prohlásil Satoranský.

„Měl to vyhrát už loni, ale těsně mu to uteklo. Tehdy neměl úplně podařený zápas, ale o to je obdivuhodnější, jak se s tím Honza vyrovnal. Znovu pomohl týmu do finále a spolu s Ekpem Udohem byl hlavním tahounem Fenerbahce ve finále a rozhodující postavou klíčových situací,“ dodal Satoranský.

Ze své premiérové sezony v NBA má smíšené dojmy. Na jednu stranu ho mrzelo, že více nehrál, ale zároveň získal cenné zkušenosti a také byl u nejvydařenější sezony Washingtonu od roku 1979.

„Dojem z celé sezony ale klubu trochu kazí, že jsme v posledním rozhodujícím utkání vypadli v semifinále konference s Bostonem. Po té skvělé sezoně jsme si věřili na Boston i Cleveland. Takže jsme byli naštvaní, že se přes Boston nepovedlo postoupit. Podle mě jsme měli lepší tým, ale nepovedlo se nám vyhrát u nich,“ litoval odchovanec USK Praha.

Věří, že Washington by ve finále Východní konference byl Clevelandu vyrovnanějším soupeřem než Boston, který prohrál 1:4 na zápasy. „Máme lépe poskládanou sestavu, abychom se Clevelandu na jednotlivých postech vyrovnali. Navíc pro Cleveland by bylo těžké zastavit Johna Walla a Bradleyho Beala zároveň. Určitě bychom je víc potrápili,“ míní Satoranský.

Nyní ho čeká odpočinek a cestování, brzy se ale začne soustředit na přípravu na novou sezonu. Chce se individuálně zlepšovat, aby získal ve Washingtonu větší roli.

Tomáš Satoranský (vpravo) z Washingtonu zakončuje přes Kellyho Olynyka z Bostonu.

„Měl jsem mítink s vedením klubu, kde jsme se bavili o tom, co bych měl do příští sezony zlepšit. Budu se snažit zapracovat na univerzálnosti, abych byl schopen nastoupit na jakékoli pozici. Také chci zesílit a bavili jsme se i o práci s míčem a střelbě, kterou se snažím zlepšovat neustále. Zlepšit se chci ale úplně ve všem,“ dodal s úsměvem.

Optimismus mu dodává i skutečnost, že se Washington rozhodl neprodloužit smlouvy s dalšími dvěma rozehrávači Brandonem Jenningsem a Treyem Burkem. Satoranský by se tak mohl v hierarchii týmu posunout.

„Ještě bude záležet na draftu. Do nové sezony je ještě hodně času a může se toho dost stát. Každopádně mám náznaky, že by moje pozice mohla sílit. Jennings ani Burke nepokračují, tak snad moje role bude silnější,“ řekl Satoranský.