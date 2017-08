Ve střelbě jsem spíš vyhořel, kritizoval se Satoranský po Turecku

Po premiérové sezoně v NBA, kde hrál méně, než by si sám býval přál, toužil po pořádném vytížení.

A přání se mu v národním dresu plní snad až příliš důsledně.

U Satoranského jména stojí v zápisu o přípravném zápase mezi Českem a Tureckem (66:67) v kolonce odehraných minut údaj 34:47. Nikdo neodehrál tolik minut jako rozehrávač washingtonských Wizards, přiblížil se mu jen Jaromír Boháčik (33:56).

Po středeční porážce tekly po Satoranském těle krůpěje potu, měl za sebou povedený a vysilující výkon. Přesto mezi novináře nepřišel s úsměvem, vyčítal si špatnou střelbu a jeden nepovedený hod obzvlášť.

Peterka o Satoranském „Má skvělé přihrávky. Umí mě najít, vidí na volného hráče i mezi nohama soupeřů. Hraje se mi s ním výborně,“ pochvaloval si souhru s českým tahounem Martin Peterka, který proti Turecku zazářil 15 body. Společně se Satoranským sehráli patrně nejhezčí akci večera, když jej tvůrce hry poslal vynikající přihrávkou samotného proti koši. Peterka poté zakončil jednoruč.

„Měl jsem to jako lídr dát,“ vyčítal si „šestku“, kterou mohl v samotném závěru dát národnímu mužstvu tříbodový náskok.

Minul a vzápětí Češi inkasovali rozhodující koš. S klaksonem se prosadil Ali Muhammed a trojkou rozhodl o tureckém vítězství.



„Měli jsme to v našich rukou, ale je lepší prohrát teď než na mistrovství Evropy,“ nebabral se v porážce. Pro něj a jeho spoluhráče šesté ze sedmi přípravných mačů.



Spíše se vracel ke vlastní střelbě, která ho zklamala. Přitom ji i kvůli plánované změně postu na klubové úrovni (ve Washingtonu s ním už nepočítají na pozici rozehrávače, Wizards z něj chtějí mít křídlo) poslední dobou tolik piluje.

Už loni začal trénovat s německým guru Stefanem Weissenböckem. „Stefan je skvělý individuální kouč, s naší spoluprací jsem moc spokojený. V zápase jsem ale ve střelbě spíš vyhořel,“ kritizoval se.

Statistiky mu dávají za pravdu, proměnil jen 4 z 10 pokusů ze hry (ani jednou ze dvou šancí se neprosadil za tři body). Trestné hody mu šly lépe - dal 7 z 10.



„Zlepšení v trénincích ale je. Teď je to jen o tom přenést si kvalitní střelbu do hry. Věřím, že díky Stefanovi se mi to podaří,“ spoléhá na pomoc zahraničního odborníka.



V napínavém mači s Tureckem mu vycházely spíše pasy, posbíral pět asistencí, více něž kdokoliv jiný na palubovce. Česká hra na něm stála místy až zbytečně často.

„Musíte si ohlídat, abyste nebyl najednou příliš pasivní a nenechával vše jen na něm. Soupeři ho díky skautingu mají přečteného a celý zápas po něm šlapou. My ostatní mu musíme také trochu pomoct,“ uvědomoval si Bohačík, s 16 body neúspěšnější střelec Ginzburgova výběru.

Co ovšem Satoranskému rád přenechá, je úloha baviče v kabin. „To je na něm,“ řekl a rozesmál se.

Společnými silami se oba nejvytěžovanější čeští hráči pokusí v pátek zastavit Finsko. „Bývají jedni z nejnepříjemnějších soupeřů, jsou vynikající ve střelbě za tři body,“ vypočítává Satoranský přednosti příští soupeře.

Ukončí proti němu čeští basketbalisté sérii čtyř porážek?