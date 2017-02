NBA tleskala bitvě o Východ. Zatím ten největší duel, uznal Satoranský

Bitva prvního a třetího celku Východní konference gradovala. Každý bod se počítal, každý mohl zajistit výhru. LeBron James už byl s bilancí 32 bodů, 17 asistencí a 7 doskoků vyfaulovaný na střídačce, což hala Verizon Center slavila explozí nadšení. (Zpravodajství z utkání najdete zde).

Domácím Wizards fauly vytrhly ze sestavy Kellyho Oubreho Jr., a tak kouč Scott Brooks ukázal na českého basketbalistu. „Samozřejmě, není ideální, když člověk sedí dlouho na lavičce a jsou to velké momenty zápasu,“ líčil Satoranský. „Trochu jsem připravený byl, sledoval jsem, kolik má Kelly faulů. Ale jít na hřiště za takového stavu není lehké.“

Megahvězdy Clevelandu se činily: LeBron duel poslal do extra pětiminutovky mimořádně obtížnou trojkou těsně před klaksonem, v prodloužení řádil driblerský mág Kyrie Irving. Wizards padli doma po 17 triumfech za sebou.

I když jste prohráli, byla to velká podívaná, souhlasíte?

Skvělý zápas. Oba týmy hrály dobrý basketbal, takovou atmosféru jsem tady nezažil. Koncovka a všechno kolem se muselo líbit každému nejen tady v aréně, ale i u obrazovek.

A váš Washington ukázal, že v NBA poprávu stoupá, že?

Po sérii domácích výher tam byla euforie, ale myslím si, že jen pozitivní, namotivovalo nás to. Taky nás museli brát vážně. Cleveland poslední měsíc nehrál svůj nejlepší basket, na tenhle zápase se hodně dobře připravili. A myslím, že nás budou muset brát vážně i do budoucna, musí s námi počítat. Zároveň samozřejmě ukázali, že mají výborné individuality, co se to nebojí vzít na sebe. Potom, co se LeBron vyfauloval, to vzal Kyrie Irving. Na konci prodloužení zahráli o trochu líp.

Kouč Wizards: Tomáš už za sebou velké zápasy má Tomáš Satoranský končil duel s šampiony z Clevelandu s bilancí 12 minut, 0 bodů, jednoho doskoku a jedné asistence. Přesto na hřišti: trenér Scott Brooks jej poslal na závěr prodloužení. Satoranský byl posledním, kdo se ve vynikajícím duelu dotknul míče. „Potřebovali jsme hráče, který dobře přebírá v obraně a on odvedl svou práci. Nechyboval,“ pochválil Čecha Brooks. „Sice v NBA ještě moc takto velkých zápasů neodehrál, ale má za sebou velké zápasy v Evropě. Jsem na svoje hráče pyšný. Rozhodně se nemáme za co stydět.“

Dá se takto rozjetý LeBron bránit? Jeho vyrovnávací trojka z odskoku o desku byla výjimečná.

Je to nejlepší hráč na planetě. Jestli to má někdo dát, je to on. Předtím nedal donášku, pak trefil tohle, byla to taková kompenzace. Je vidět, že má obrovské sebevědomí.

Pomůže tomu vašemu, že jste dostal možnost hrát velmi vypjaté prodloužení? Je to od kouče známka důvěry?

Myslím si, že mám zkušenosti z velkých zápasů. To, že na mě ukázal, se odvíjelo od toho, že hraju na podobné pozici jako Kelly Oubre Jr., můžu zaskočit na trojku. Z náhradníků jsem odehrál skoro nejvíc minut na pozicích jedna, dva, tři. Asi proto na mě ukázal.

Jak vám bylo?

Moc jsem toho neodehrál, fyzicky jsem unavený nebyl. Tlak je tam mentálně, člověk nechce udělat nic špatně. Spíš jsem se soustředil, abych měl aktivitu v obraně a nechyboval v ní. V prodloužení to na sebe brali hlavně Bradley (Beal) a John (Wall); v útoku čeká člověk hlavně na to, jestli může něco doskočit, získat míč.

Byť jste padli, byl to zatím váš největší zápas v NBA?

Ten největší, jehož jsem byl součástí. Určitě. Už jsem slyšel, že se hodně podobal play-off, hlavně co se týká koncovky, ta byla dost divoká. To napětí musel cítit každý, i pokud by nefandil ani jednomu z týmů.

Třeba Irving hrál v prodloužení famózně. Byla to pro vás velká škola basketbalu?

To bych neřekl. Být součástí takového utkání, atmosféry a show okolo byl obrovský zážitek. Ale velká škola ne.

Duel byl velmi sledovaný a velmi vypjatý. Bude těžké dostat tolik emocí z hlavy?

Úplně bez problémů. Zítra vstaneme a připravíme se na Brooklyn. V tomhle je NBA striktní: musíme se soustředit na další zápas, který hrajeme ani ne za 48 hodin. Poučit se z chyb a jít dál.