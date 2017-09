Basketbalisté bez bojovnosti. Nemáme v týmu hajzla, lituje Satoranský

„S postupem už to vidím špatně. Nevím, co mám k tomu říct. Neznám kalkulaci, jestli ještě můžeme postoupit, nebo ne. My jsme to brali tak, že tyhle dva zápasy, hlavně ten s Maďarskem, byly pro nás nejdůležitější. Jenže jsme nebojovali tak, jak jsme měli,“ prohlásil Satoranský po duelu s Černou Horou, který Češi ztratili 75:88.

„Neměli jsme žádnou identitu. Řekli jsme si, že to musíme změnit už od začátku zápasu, ale udělali jsme to samé. Bojovali jsme až posledních pět minut. Jsem zklamaný, jak jsme hráli a jak jsme se tu zatím předvedli,“ přiznal jediný současný český zástupce v NBA.

Potíže podle něj netkvěly v malé sebedůvěře nováčků. Problém vidí spíš v tom, že tým je složený z bezkonfliktních typů hráčů, kteří do hry nedávají potřebné emoce a nejsou schopni se pohádat.

„Sebedůvěru nepotřebujete, abyste bojovali. Nemáme prostě v týmu nějakého hajzla. Někoho, kdo by se naštval a, promiňte mi ten výraz, zjebali bychom se v šatně. Tady nikdo takový není. A to je problém,“ míní Satoranský. „V českém basketu chybí hráči, kteří by si řekli ostřejší věci, ale pak ty emoce ukázali na hřišti. Chybí nám tu balkánská mentalita.“

Tým má podle něj na lepší výsledky i přes to, že se musel smířit s absencí opor Jana Veselého, Petra Bendy, Pavla Pumprly, Blakea Schilba či Ondřeje Balvína.

„Jasně, přišli jsme o spoustu talentů, ale to jsme věděli už před turnajem. To ale nebrání tomu, abychom bojovali a ukázali charakter. To můžeme snad i bez talentu. A to jsme v posledních dvou zápasech neudělali,“ řekl rozehrávač Washingtonu Wizards.

Velkým problémem pro český tým bylo, že neměl pádnou odpověď na silné pivoty soupeřů, což se ukázalo zejména proti Španělsku a Černé Hoře, kterou k výhře táhl Nikola Vučevič. „Pro naše kluky to bylo těžké. Vučevič je hráč NBA, který má v každé sezoně double-double na zápas. Je silný, zkoušeli jsme ho zdvojovat, ale v útoku si to předávali a proměňovali volné střely,“ popisoval Satoranský.

Sestřih z utkání Černá Hora - Česko:

„Ale neházel bych to všechno na pivoty, prostě nemají takovou výšku a zkušenosti, aby s těmito hvězdami mohli soupeřit. Nenašli jsme nic, čím bychom je zastavili. Ztráceli jsme na doskoku a v těchto zápasech je jasné, že se ukáže, kdo nám chybí. Že nám chybí podkošová síla a někdo kdo udělá dvanáct doskoků na zápas, jako dělal Honza Veselý,“ připomněl klíčovou absenci.

Připustil, že pozitiv na českých výkonech zatím moc nevidí. „Jediné pozitivum je, že hráči budou mít teď zkušenosti a můžou je pak prodat v kvalifikaci na mistrovství světa. To je jediné, co mě napadá,“ dodal.