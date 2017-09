Satoranský dostane větší prostor. Washington ho chválí za reprezentaci

„Vidím na Tomášovi jednoznačně zlepšení. Tomáš střílí mnohem lépe, je sebevědomější. Jeho hra vyspěla, hraje s velkým přehledem, s míčem, bez míče, je velmi všestranný. Jsem s jeho výkony na turnaji spokojen,“ řekl Sheppard v rozhovoru pro české novináře.

„Tomáš to měl těžké, protože po něm soupeři šli. Potřeboval by větší podporu, ale českému týmu chyběla řada hráčů. Trenéři přesto odvedli dobrou práci a Tomáš se ohromně zlepšil. Pracuje velmi tvrdě a chce být stále lepší. Nikdo nechce být lepším hráčem než právě Tomáš,“ dodal viceprezident basketbalových operací Wizards.

Věří, že Satoranskému prospěla role lídra, kterou v reprezentaci měl, když musel táhnout celý tým.

„Byl pořád ve hře. I když seděl na lavičce, jako by byl koučem. Mluví ke spoluhráčům a dělá skvělou práci. A zápasy proti hráčům z NBA a Euroligy jsou přes léto to nejlepší, co hráče posune nahoru,“ míní Sheppard.

Satoranský turnaj zakončil s průměry 12,2 bodu, 5,6 doskoku, 1,8 zisku a 6,6 asistencí, což z něj zatím dělá druhého nejlepšího nahrávače na turnaji po Litevci Mantasi Kalnietisovi. V prvních čtyřech zápasech na turnaji měl navíc střelbu za tři body 45 procent.

„Umí bránit, teď ukazuje i mnohem sebevědomější střelbu trojek a k tomu ještě doskakuje. Když hráč doskočí, vypíchne míč nebo donutí soupeře ke ztrátě, tak bude v NBA hrát, protože trenéři hrají s těmi, co jim pomáhají vyhrávat. A Tomáš nám pomáhat bude,“ prohlásil Sheppard.

Největší radost má ze zlepšení střelby, na které Satoranský přes léto pracoval. „Zcela určitě ji zlepšil. Jeho styl je teď mnohem kompaktnější a plynulejší. Střílí už sebevědoměji, s rychlejším odhodem. Postavení jeho lokte a odhodová fáze je teď o něco čistší. Je to bohem obdařený hráč a teď už půjde jen o vylepšování maličkostí. Tohle léto to byla střelba a to se mu povedlo,“ chválil Sheppard.

Washington má prý se Satoranským do další sezony velké plány, proto se mu přes léto hodně věnoval. Kromě mistrovství Evropy byl Sheppard i v Praze během přípravných zápasů. V červenci za Satoranským dorazil jeden z asistentů trenéra Ryan Richman a těsně před šampionátem i fyzioterapeut.

„Do Tomáše jsme hodně investovali. Má naši plnou podporu. Je pro nás velmi zajímavým hráčem, protože může hrát na více postech. Myslím, že tuhle sezonu bude opravdu spokojený se svou rolí. Mohl by se stát klíčovým hráčem ze střídačky. Hráč, který by mohl hrát na více postech, bránit na více postech. Je schopný hrát s Johnem Wallem a Bradleym Bealem, může i zajišťovat a řídit druhou vlnu. Těším se na jeho velkou sezonu se spoustou zlepšení,“ řekl Sheppard.

Ryan Richman (vpravo) a Tomáš Satoranský na basketbalovém kempu v Praze Tomáš Čurda (vlevo) z USK a Tommy Sheppard, viceprezident Washingtonu Wizards

Věří, že i celý tým Wizards dokáže ještě vylepšit minulou sezonu, která byla pro klub nejúspěšnější od roku 1979, ale skončila v konferenčním semifinále.

„Máme jednu z nejlepších základních pětek v lize. Uzdravil se Mahinmi, Tomáš bude sebevědomějším hráčem, podepsali jsme i pár střelců Meekse, Scotta a získali jsme Fraziera, což jsou všechno ligou protřelí hráči. Čekáme, že budeme fakt vážně dobří, ale hráči to musí nejdřív ukázat na hřišti. Co jste dokázali minulou sezonu, v NBA neznamená vůbec nic,“ dodal s tím, že kemp Wizards začíná 26. září.