Satoranského výjimečný duel v NBA: Musím být připravený a trpělivý

V jeho případě šlo o 10 bodů a 10 doskoků; jedno je cennější než druhé. Byl to jeden z jeho dosud dvou nejlepších duelů v NBA a svým Washington Wizards pomohl k jasné výhře nad Portlandem.



„Vysokým počtem doskoků zrovna proslulý nejsem,“ usmál se 25letý Satoranský; však do té doby ve své premiérové sezoně mezi basketbalovými ikonami dosáhl v jednom duelu maximálně na čtyři. Hřát jej musí i deset bodů, protože právě koncovku mu vyčítali snad nejvíce.

Satoranský hrál 19 minut v nezvyklý den. Amerika slavila Martina Luthera Kinga, lidskoprávní ikonu, která „měla sen“. Snem českého bojovníka je zakotvit naplno mezi nejlepšími v NBA. A pomohlo mu i to, že se ve svátek hrálo již od dvou odpoledne.

„Posledních sedm let ve Španělsku jsme v neděli pokaždé hráli v podobný čas. Jsem na takový rytmus zvyklý,“ líčil pro CSN Mid-Atlantic. „Dát si týmovou snídani a pak se jít připravovat na zápas, to moje rutiny nijak nenarušuje. Cítil jsem se dnes skvěle.“

Satoranského sezona se zatím houpe jako povrch roztřesený zemětřesením. Listopad měl na nováčka výborný, hrál pravidelně a sklízel chválu. V prosinci ze sestavy téměř zmizel. V lednu jej zastavila i nemoc.



Ale dva poslední duely, to je jiná: 21 a 19 minut a double-double navrch.

„Každý mě připravoval na to, že se v nějaké fázi ročníku může stát, že nebudu mít minuty. Člověk musí být připravený a trpělivý,“ řekl. „I když hraju profesionální basketbal už dlouho, jsem v NBA pořád nováček. A musím si tím projít jako kdokoli jiný.“

Proti Portlandu plnil přesně to, co se od něj chce - a nejen on. „Hlavně v první půli jsme odvedli skvělou práci,“ líčil a množným číslem myslel náhradníky Wizards. „Je super, že dokážeme podpořit naše hvězdy, dát jim možnost si trochu odpočinout a nabrat síly.“

To ocenila i ústřední superstar týmu John Wall. „Kluci z lavičky nám fakt pomohli,“ řekl hráč měsíce Východní konference.

Klub z hlavního města totiž po rozpačitém startu učinil ze své arény pevnost nedobytnou podobně jako blízký Bílý dům - s Trail Blazers vyhrál 12. domácí duel za sebou.

„Už na lavičce jsem ostatním říkal, že to začíná být naší velkou výhodou,“ těší Satoranského. „Diváci jsou hlasití, poslední dobou nám opravdu hodně pomáhají. Musíme tuhle sérii dál udržet v chodu. Snad nám to pomůže i směrem k play-off.“

Pro něj osobně je to povzbudivý vzkaz - že se věci v NBA mohou rychle otočit. Z podceňovaných Wizards jsou náhle dravci, tak proč by z několikatýdenního náhradníka nemohl být dlouhodobě platný článek mužstva? Sám Satoranský věděl, že z Barcelony, kde jej Evropa uznávala, povede do zámoří těžká, křivolaká cesta.

„Jasně, že jsem s tím trochu bojoval. Když nejste v rotaci, ztrácíte sebevědomí,“ řekl nyní pro klubový web. „Jsem rád, že se poslední dva zápasy celkově vydařily, i mně to pomohlo. Proti Portlandu se mi povedly úvodní střely, což člověku dodá sebevědomí.“

Washington v noci na čtvrtek proti Memphisu uzavře první polovinu základní části, příležitostí se ukázat tak je stále dost. A Satoranského sen dostal mnohem veselejší barvy.