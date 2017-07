Basketbalový ambasador Satoranský startuje své nástupce do další práce

Tomáš Satoranský tráví pět dní v důvěrně známé pražské hale Folimanka, kde mu postupně basketbalovými tréninky projde téměř 100 dětí. Je to málo? Ano, zájem by byl větší, vždyť místa ve dvou registračních vlnách zmizela během hodiny. Jenže to je záměr.

„Chceme mít možnost věnovat se každému individuálně. Proto i skupinu 40 dětí každý den rozdělujeme ještě na dvě poloviny,“ vysvětluje hlavní postava kempu Tomáš Satoranský. V pondělí ho čeká nejmenší skupina 15 vybraných elitních hráčů.



„Každý ambasador by se měl ve své zemi věnovat svému sportu, aby se dál rozvíjel. Tady jsem si jen potvrdil, jakou radost mají děti, když jsou na kempu. To je ta věc, která mě na tom nejvíc baví a uspokojuje, a doufám, že jim to pomůže v další kariéře, aby na sobě dál pracovaly,“ vysvětluje v současnosti jediný český basketbalista v NBA.

Stopa nejlepší ligy světa se prolíná celým kempem. Satoranský dětem vypráví, jaké to je hrát za Washington Wizards, ale přivedl do Prahy také jednoho z asistentů svého NBA týmu Ryana Richmana, který je specialistou na individuální dovednosti. V hale USK Praha si tak děti mohou vyzkoušet, jaká cvičení podstupují hráči v NBA.

„Je super, že tady Ryan je. Jednak z pohledu kempu a jednak ho můžu využít pro tréninky a dostat se takhle do rytmu. Už víme, jak by naše spolupráce měla vypadat. Hodně se zaměřujeme na střelbu. Je dobře, že je tu delší dobu a ne jen na jeden dva tréninky,“ pochvaluje si, že také on sám může v těchto dnech trénovat pod vedením odborníka z Wizards.

Tomáš Satoranský předvádí na svém kempu slalom.

I když prohlašuje, že si sám sebe nedovede představit jako trenéra, na kempu ukazuje, že by mu tato role rozhodně nebyla cizí. „Pro malé děti se snažíme udělat tréninky hodně zábavnou formou. U starších už pracujeme na basketbalových detailech jako je driblink, přihrávka... Musím říct, jsou děti hodně soutěživé. To mě překvapilo a zároveň potěšilo. Nakonec je necháme hrát, protože to je to, co chtějí nejvíc,“ směje se Satoranský.

Na vlastní kůži poznává, jak vyčerpávající basketbalová starost o malé děti je: „Cítím na sobě únavu, když přijdu po celém dnu kempu domů. Malé děti mají hodně moc energie, ale já sám jsem byl vždycky také hyperaktivní.“

I tak ale zvládá své vlastní tréninky k celodennímu programu, který na kempu s dětmi má. Je vidět, že basketbal je pro Satoranského číslem jedna, ať už na palubovce stojí jako trenér, nebo jako hráč.