První Satoranského dojmy: Z NBA jsem nadšený. A ptám se i na ceny bytů

Dres totiž patří jemu, čtvrtému Čechovi v historii NBA. Jeho oblíbená dvojice 8 a 13 již byla obsazena, a tak zkrátka otočil cifry u druhé varianty. „Ani jsem nad tím nijak nepřemýšlel,“ mávl rukou. „Dres se mi moc líbí. Je velká pocta ho mít a těším se, až v něm vyběhnu k oficiálnímu zápasu.“

Nabíjí vás právě tahle vize? Po minulé sezoně, která u vás trvala rok v kuse, jste si asi moc odpočinout nestihl, že?

Moc ne. Bylo to hektické: prakticky hned po konci v klubu jsem odcestoval s reprezentací a z olympijské kvalifikace v Bělehradě letěl rovnou do Washingtonu. Pak jsem se potřeboval odstěhovat z Barcelony. Na dovolenou jsem měl pár dní; hodně jsem cestoval, moc jsem si to neulehčil. Ale nadšení z NBA je obrovské. Těším se a cítím se naopak odpočatý, motivovaný na nový ročník.

Jak moc bleskový to bude úvod?

Přípravné zápasy startují na začátku října, ale předtím je ještě na programu týdenní kemp, což jsou nejostřejší tréninky v celé sezoně NBA. Trenéři nás připravují na to, že budou hodně náročné. To bude naše první týmová příprava, ale než kemp začne, všichni chtějí být v co největší formě.

Ve Washingtonu jste po olympijské kvalifikaci doladil smlouvu a „nasával“ první dojmy z místa. Z čeho máte největší respekt?

Je tam respekt k hráčům. Nesmí být samozřejmě přehnaný, protože to už jste automaticky poražený; když si nevěříte, nemáte v NBA co pohledávat. Ale když je sledujete odmala a najednou je máte bránit... Snad to u mě brzy opadne a bude mi to připadat normální. Zrovna teď jsem nadšený, že mám možnost se s takovými hráči porovnávat.

Umíte říct, s jakou minutáží byste byl na úvod v NBA spokojen?

Odhadnout to jde, ale z mého pohledu a v mé situaci by nebylo správné říkat konkrétní čísla. Přece jen musím počítat s tím, že jsem nováček, který přichází z Evropy, musí tam být nějaký čas na adaptaci na jinou hru a jinou mentalitu basketbalu. Doufám, že budu co nejrychleji prospěšný týmu a že mě budou trenéři využívat.

Jak by měli?

Už mám nějaké indicie, že nebudu využívaný jen na jedné pozici, to je pro mě také neznámá. Doufám, že šanci dostanu.

Tomáš Satoranský na propagační fotografii Washingtonu

Za Washington hrál v NBA také váš parťák z reprezentace Jan Veselý. Vyzvídal jste u něj?

Ptal jsem se na spoustu věcí. Je hodně důležité si zjistit, jak to v Americe funguje, aby vás někdo nenapálil v řadě organizačních záležitostí. Probral jsem s ním třeba ceny bytů. A mám hodně informací také od hráčů z Evropy, co byli v NBA. Bavil jsem se i s Kristapsem Porzingisem (lotyšská hvězda New York Knicks), svým velkým kamarádem z působení v Seville.

Do Prahy na váš kemp přijel člen nejužšího vedení Wizards Tommy Sheppard. Potěší, že?

Moc si cením, že klub takového formátu ukazuje podporu hráčům nejen v Americe, ale i po celém světě. Ale nebudu vám nic nalhávat, byl šťastný, že se mohl podívat do Prahy - všude ji vychvaluju a všichni vědí, že to je nádherné město. Trochu jsem mu ji představil. Taky je skvělé, že mohl dětem přinést spoustu věcí. Když vidí, že jsou přímo od Washingtonu, jsou nadšené.