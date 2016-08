Tři vzácnosti se jménem Satoranského, ani jedna pro českou hvězdu

V sobotu a neděli na pražské Folimance proběhla veřejná část vůbec prvního basketbalového kempu Tomáše Satoranského. V pondělí se bude český rozehrávač věnovat skupině elite.

Reprezentační rozehrávač si na své pokračovatele našel čas v průběhu své začínající přípravy na premiérovou sezonu v zámořské NBA. V prvním focení měl na sobě dres Wizards bez čísla a bez jména. Ty se jménem Satoranský a novou číslovkou 31 přivezl ještě horké přímo z hlavního města USA viceprezident Wizards pro hráčské operace Tommy Sheppard.

Vzácný kousek věnoval český rozehrávač každý den nejlepšímu hráči. Sám však zdůrazňoval, že ani on sám doma nic takového nemá. Vůbec první dres ve spojení Wizards - Satoranský získal kolínský Lukáš Kosík.

Tomáš Satoranský (v šedém tričku) a trenér Ken Scalabroni (v bílém) během basketbalového kempu na Folimance. Účastníci kempu Tomáše Satoranského během atletického tréninku

„Je to hodně fajn pocit. Už přesně vím, kam ho pověsím - v pokoji na skříň. Ještě jsem to ale nikomu nepsal. To musí být překvapení a chci ho ukázat osobně,“ nemohl se dočkat, až se s trofejí ukáže doma a chce si užít výraz v obličeji známých.

Blízko k zisku dresu byla také česká mládežnická reprezentantka Barbora Tomancová. Ta se smíchem přiznala, že jí to na oko zkazilo dojem z kempu: „Odnesla jsem si toho hodně. Až na ten dres. Vím takové ty drobnosti, které musíme vypilovat, a mám nové kamarády. Kromě toho dresu úplně všechno. Bylo to super. Čekala jsem to trochu náročnější, tak jsem se na to moc netěšila. Přitom to bylo ale v pohodě a zároveň tam toho bylo hodně.“

Oba patřili mezi tři šťastlivce, kteří mohli své síly poměřit přímo se Satoranským ve hře 1 na 1. „Moc mě nebránil a já jsem to stejně nedala. To je smutný. Bylo ale dobré to zkusit. Že mi pak dal tři trojky? Náhoda, štěstí. Ne, tak asi je to střelec, že? Je prostě na úplně jiném levelu,“ žasla Tomancová.

To Kosík nad dvoumetrovým rozehrávačem dlouho vedl 1:0: „Asi mě nechával, ale já jsem si to moc užil. Je skvělé si zahrát proti hráči NBA. Navíc ještě když je to Čech. Budu si to dlouho pamatovat.“

V neděli pak vybral Tomáš Satoranský jako držitele dresu s jeho jménem „domácího“ hráče USK Praha - Tomáše Čurdu.

„Tomáš Satoranský byl vždycky můj vzor. Nedokážu to ani popsat. Dostat dres přímo od něj je skvělé. Ještě se ho zkusím zeptat, jestli mi poradí, co dělal jako mladý. Toho se budu držet. Je vidět, jak do basketu jde naplno a vždy do toho dává všechno. To je hezký přístup,“ má hráč nosící Satoranského dřívější číslo 8 o další motivaci postaráno.

Tomáš Čurda (vlevo) z USK a Tommy Sheppard, viceprezident Washingtonu Wizards, pózují s dresem Tomáše Satoranského.

Všichni pak mají pro Satoranského na cestu do zahraničí nějaký vzkaz.

„Ať se mu v NBA strašně líbí a doufám, že tam všechny rozdrtí,“ přeje si Tomancová.

Kosík se těší, až v NBA zase uvidí českou stopu: „Přeju mu, aby se mu dařilo a prosadil se, aby byl hodně vidět a dobře reprezentoval Českou republiku.“

Roli třetí sudičky na sebe vzal Čurda: „Hodně štěstí, úspěchů a ať se probojuje do základní pětky.“