Paprstka o návratu ke Scottu: Lepší kola už mít ani nemůžeme

„Už před těmi pěti lety, kdy jsme se Scottem rozloučili, jsme měli špičkový materiál, bylo to lehoučké kolo. Jediné, co jsem mu vytýkal, byly kotoučové brzdy. Tehdy nikoho nenapadlo, že se za chvíli objeví i v cyklokrosu. Uběhlo pět let a je to tady,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý cyklokrosař.



O čem ještě mluvil?

O rychlém přechodu z jednoho kola na druhé

Porovnával jsem geometrie obou kol a jsou na milimetr stejné, jen technické prvky rámu jsou jiné. Scott je vychytanější, má pevnější hlavovou trubku, zadní stavba je zase měkčí. Ale jinak tam žádný rozdíl není. Během dvou tréninků jsem se s kolem sžil a jsem rád, že jsme se ke Scottu vrátili. Jsou to špičková kola, nic lepšího mít nemůžeme.

O roce 2016

Na horských kolech se mi nedařilo tak, jak bych chtěl. Na mistrovství světa jsem skončil někde za osmdesátkou, to byl vyloženě propadák. Ani mistrovství republiky se nám nepovedlo, jen třetí místo v Českém poháru bylo fajn. Cyklokrosem jsem si to pak trochu vynahradil, protože jsem obhájil celkové prvenství v Toi Toi Cupu a k tomu vyhrál několik závodů. Trochu to tu nepovedenou bikovou sezonu narovnalo.

O budoucích cílech

Rád bych na republikovém šampionátu horských kol získal konečně medaili. Doteď bylo fakt těžké přiblížit se Jardovi Kulhavému a Ondrovi Cinkovi. Ale ten už je teď na silnici, takže mi jeden soupeř odpadnul. Na druhou stranu, přichází mladí závodníci, se kterými taky musíte počítat. V cyklokrosu je to určitě mistrovství Evropy, které se letos jede v Táboře, tedy na trati, kde jsem vyhrál světový šampionát.

O olympiádě

Za čtyři roky bych se na ni rád podíval. Je to neuvěřitelný zážitek, o kterém se těžko mluví, když jste ho nezažili a nevíte, jaké to je. To mě láká.

O svých vzorech

Vždycky to byli Zdeněk Štybar s Jardou Kulhavým a asi pořád ještě jsou. To, co oba dva dokázali, zvládl málokdo. Když třeba za nimi jedete v závodě, můžete sledovat, jakou volí stopu a už to je obrovský přínos.

O sobotním mistrovství republiky v cyklokrosu

Vypadá to dobře, protože v Hlinsku nasněžilo, má být zima a to mi svědčí. Snad pořadatelé trať nerozsolí a bude to podobné, jako tehdy před sedmi lety v Táboře. Sice má být hrozná zima, ale ta je pro všechny stejná. Musíte se pořádně obléct, namazat hřejivkou a pak jet co nejrychleji, abyste se zahřál. Na trať se vyrazím podívat dneska (ve čtvrtek) a budu na ní trénovat do soboty, takže budu mít dost času si ji pořádně projet.

O sobotních favoritech

Tím největším asi bude Michael Boroš, ale já s Honzou Nesvadbou bychom na něj mohli něco vymyslet. Pak možná Radek Šimůnek a samozřejmě Adam Ťoupalík.