Léčení Kvitové bude na delší dobu. Čas je rozhodující, tvrdí neurolog

„Je to případ, k němuž nyní dostáváme informace nepřímo z médií. Dá se tak mluvit jen v obecné rovině. Rozsah poranění, zahrnující přetětí řady šlach a nervových vláken, je relativně závažný,“ říká neurolog Nedělka, který kromě rodinné rehabilitační kliniky působí také v Motole a specializuje se mimo jiné na poruchy periferního nervového systému.

To je nyní i případ ruky Petry Kvitové. Jak Nedělka říká, bez přesných informací jde vždy o odhady - ale ty se na druhou stranu většinou v praxi na 95 procent shodují. Jak tedy zní jeho odhad? „Minimálně na sezonu to podle mě bude.“

Poraněné šlachy na pěti prstech a navíc dva nervy. Co to značí?

Jak u koho. Ve chvíli, kdy se jedná o vrcholového sportovce ve vysoké zátěži, se samozřejmě charakter zranění chová jinak než u běžného člověka. Kvitová je levoruká hráčka, jde tedy o dominantní končetinu. Rozsah je relativně závažný zejména v tom, že při úderu je důležitá jemná dynamika pohybu a neustálá korekce držení rakety. Je zde jisté riziko, že i v případě optimálního zhojení rány zůstane úchop narušen. Půjde o dlouhodobou rekonvalescenci, zejména nervové tkáně. Ta se hojí nejdéle z tkání lidského těla.

Hůř než šlachy?

Z mého pohledu jde o velmi jemnou strukturu. Nemám zatím informace. Velmi záleží, zda byly poraněny nervy, které zajišťují převážně citlivost, nebo i nervy pro hybnost, což by bylo závažnější. Ale i ztráta citlivosti může mít své důsledky, člověk pak nemá ideální zpětnou vazbu pro regulaci hybnosti.

O vážnosti hovoří i tříměsíční klidový režim, že?

Regenerace nervů probíhá velmi pomalu, zhruba jeden až pět milimetrů za den. Trvá dlouho, než se funkce dostane zpět do ruky. Samozřejmě pokud není porušena a nervy byly při operaci správně navázány. Vzhledem k tomu, že byla ošetřena na vysoce specializovaném pracovišti chirurgie ruky, kde mají s ošetřením těchto typů poranění velké zkušenosti, bylo pro pacientku učiněno maximum.

Co je klíčové?

První faktor je psychický, tedy do jaké míry se člověk po podobném traumatu zvedne. Pak je tu faktor vlastního hojení. Osobně se domnívám, že při takovém rozsahu poranění to určitě bude na delší dobu - s ohledem na mé zkušenosti s podobnými typy operací na periferii ruky. Podle mě minimálně na sezonu.

Co po podobném útoku lékař musí řešit?

Velmi záleží na typu poranění. Nejhorší jsou zhmožďující poranění tupými předměty a znečištěné rány. Rána ostrým nožem by v tomto směru paradoxně mohla znamenat štěstí v neštěstí.

Léčil jste analogické záležitosti?

V naší rehabilitační praxi nejsou zranění periferních nervů nijak vzácná, ale u sportovců se příliš často nevyskytují a převážně vznikají mimo sportovní aktivity. Jeden známý překážkář si však při úrazu a následném zánětu velmi významně poškodil nervové struktury v kotníku. Dočasně ztratil citlivost v plosce a trvalo velice dlouho, než došlo k úpravě chybných pohybových stereotypů, které u něj vlivem ztráty nervové funkce vznikly. Poranění šlach je ve sportu mnohem častější.

Jsou sportovci lepší pacienti?

Asi ano - velkým faktorem je motivace, nekašlou na sebe. Snaží se co nejdřív zapojit. Obecně mají díky motivaci lepší výsledky, ale sportovkyně formátu Petry Kvitové z mého pohledu nebude chtít proces zbytečně uspíšit a bude velmi pečlivě rehabilitovat. Nástup do tréninku ve chvíli, kdy struktury nejsou zcela dohojeny, je riskantní. Všechno chce čas. Ten bude s ohledem na zranění rozhodující.