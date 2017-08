Basketbalista Kyzlink podepsal smlouvu s italským mistrem Benátkami

Vrací se tak na Apeninský poloostrov, kde už hrál druhou ligu za Treviglio. V minulém ročníku působil ve slovinském Domžale a ve Francii hrál za Bourg.

„Je to pro mě velká satisfakce hrát v tak velkém klubu. Jsem nesmírně vděčný klubu za tuto velkou příležitost. Měl jsem i jiné nabídky, ale jakmile jsem dostal tu od Benátek, tak nebylo co řešit. Je to velký krok dopředu a dám do toho všechno,“ citoval Kyzlinka web italského klubu.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Vyškova je odchovancem USK Praha, ale už v brzkém věku odešel do zahraničí. Po třech letech v druhé italské lize si loni zahrál s Domžale Ligu mistrů, jaro pak strávil v nejvyšší francouzské lize, kde nováčka Bourg pomohl zachránit. Nyní by měl poprvé patřit do užší rotace národního týmu na mistrovství Evropy.