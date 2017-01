Vyřadil jste nám jediného hráče, vyčítal italský reportér Berdychovi

Další 4 fotografie v galerii Český tenista Tomáš Berdych přijímá gratulaci k postupu od Itala Vanniho, který duel skrečoval za stavu 1:6. | foto: AP

dnes 8:44

Melbourne (Od našeho zpravodaje) - S kapkou nadsázky se dá napsat, že Tomáš Berdych strávil víc času podepisováním čehokoliv, co mu fanoušci podstrčili, než bojem na betonovém jevišti. Do druhého kola Australian Open postoupil už za 39 minut, neboť mu pro zranění vzdal italský kvalifikant Luca Vanni. "Bylo to rychlé a bezbolestné," pochvaloval si český tenista.