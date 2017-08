Jako by mě bodli do zad, líčil Berdych zranění. Čeká ho těžký návrat

Krátce před startem velkého turnaje v Montrealu se šel rozehrát a...

„Zničehonic jsem při servisu ucítil bolest, jako by mi někdo zarazil kudlu do zad. Nemohl jsem se ani nadechnout,“ řekl v rozhovoru s českými reportéry.

Ač zkoušel leccos, musel se z podniku série Masters 1000 na poslední chvíli odhlásit. Naštěstí se před dalším zámořským betonovým podnikem v Cincinnati stihl vykurýrovat.

„Do Montrealu za mnou přiletěl specialista z New Yorku a dal mě do kupy. Jsem v pořádku,“ řekl před úterním mačem s Argentincem Juanem Martinem Del Potrem.

Lekl jste se nejprve, že se přihodilo něco vážného?

Nestalo se mi to poprvé. Většinou bolest vcelku rychle odezní, zranění se netáhne. Vyléčí se a jede se dál. I tentokrát rychle zapomenu a hodím to za hlavu.

Snažil jste se ještě v Montrealu před startem utkání uschopnit?

Zbývala mi asi hodina a půl. Pomáhal mi fyzioterapeut z ATP, abych to na kurtu mohl aspoň zkusit. Ale nemohl jsem se pořádně pohnout. Pak jsem se postupně dával do pořádku a v neděli už jsem podstoupil normální ostrý trénink.

Po rozpačitém úvodu sezony jste se díky povedenému tažení do wimbledonského semifinále odrazil zpátky do špičky, směrem do Top 10 a k účasti na Turnaji mistrů. Řada soupeřů je zraněných. Jak moc vás nenadálé potíže štvaly?

Trochu. S odstupem času mě to mrzí. Když jsem viděl, jaký jsem měl los a jak se vyvinula situace v pavouku... Ale v kariéře jsem se naučil, že člověk nemá zbytečně plýtvat energií, že je zbytečné zaobírat se věcmi, které neovlivní. Soustředím se na Cincinnati a snažím se co nejlíp nachystat na US Open.

Měl úraz něco společného s problémy s pochroumanými bedry z Roland Garros?

Ne, v Paříži mě trápila oblast dole v kříži. V Montrealu mě píchlo nahoře mezi lopatkami na pravé straně. Byl to nějaký mezižeberní sval, zřejmě jsem si skřípl nerv.

Co říkáte na dění na okruhu, na němž ze zdravotních důvodů schází Wawrinka, Djokovič, Čilič i Murray? Cítíte větší šanci prorazit?

Je to změna, ale beru ji jako přirozený vývoj. Špička je čím dál starší, máme za sebou spoustu sezon. Nejsme roboti, naše těla nejsou bezporuchová. Na jedné straně se konkurence zmenšila, ale zároveň se nahoru vydrápali mladí borci, jako třeba Zverev, který teď vyhrál dva tituly za sebou. To je hodně dobrá náhrada.

V Cincinnati začnete zostra. V úvodní partii vás čeká výtečný Del Potro. Co vás napadlo, když jste se o zlomyslném losu dozvěděl?

Mě už snad vůbec nic nemůže překvapit. Nějak zvlášť jsem se nad tím nepozastavoval. Hrál jsem s ním hned první zápas loni v Indian Wells, když se vracel po operaci ruky. I takoví kluci v pavouku jsou, no.