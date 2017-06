Berdycha trápí bedra: Bolest mě omezuje v pohybu, musím se dát do kupy

Co s nimi máte?

Vážně nevím. Pár dní je to dobré, pár dní ne. Dneska to bohužel nebylo. Musím doma udělat všechno nutné a být zase připravený. To je pro moji budoucnost nejdůležitější. Když budu fit, můžu pořád předvádět dobrý tenis. Takový, jaký bych předvádět chtěl.

Čekají vás v Česku i nějaká vyšetření?

Asi se spojím s panem profesorem Kolářem a dáme něco dohromady, abych se dal do kupy. On mi řekne, co bude potřeba. Naštěstí to není ostrá píchavá bolest, ale v pohybu mě to omezuje. Jako by tam bylo něco staženého, zablokovaného.

Objevila se tato potíž nově?

Dá se říct, že tenista s tím má problém celoživotně. V poslední době mi to trošku dělá starosti a když hrajete s někým, kdo hraje dobře a agresivně, je všechno viditelnější. Mít na to víc času, asi by se dalo víc zamaskovat, že v mých míčích není dostatek razance, že je to pomalejší. Ale ne s klukem, jako je tenhle.

Takže se stav beder horší spíš poslední dobou, v letošním roce?

Jo, letos je toho víc. Drobné bolístky má člověk pořád a ne vždy o tom bude mluvit, protože to bychom se potom nebavili o ničem jiném.

Při čem vás to omezuje nejvíce?

Při všem. Nebyl jsem schopen nic pořádného zaservírovat a když hraju údery jenom z ruky, nemám moc razance. Všechno se promítne i do pohybu, protože se musím pohybovat hodně dole, to taky nepomůže. Ale určitě to není výmluva. Člověk jde na kurt s tím, co má. A snaží se udělat cokoli, aby to dopadlo líp.

V 1. kole se bolesti neprojevovaly? Nebo ne tolik?

Nechci říct, že to byla černá a bílá, ale velký rozdíl ano. A to je pak hrozně znát. Nejsem typ, který by čekal na to, co udělá soupeř. Já potřebuju být ten, co diktuje tempo, co hraje razantně. To je moje hra, ale k ní jsem se jí nedostal.

Chačanov navíc hrál dobře. Náleží mezi dravce z nastupující generace?

Bude jedním z těch, co to převezmou. A bude patřit k těm lepším. Je vysoký, má předpoklady, hraje agresivně z obou dvou stran, což je dneska moderní styl. Má zdravou dravost, co ho žene dopředu. Čeká ho dobrá budoucnost.