Žádné průtahy, Berdych se u protinožců valí dál. Teď vyzve Federera

Jen jednou ztratil Berdych servis. Když se pak nadaný Harrison vzpouzel v tie-breaku druhé sady a vypracoval si setbol, Berdych ho umravnil dvěma vítěznými forhendy a ostře řezaným bekhendovým čopem.

„Vítězství ve třech je fajn,“ řekl. „Zvlášť když takhle foukalo. Pošetřil jsem nějakou energii.“

Ve větru jste nasázel patnáct es, trefil jste 64 procent prvních servisů. Ukázalo se opět, jak je výhodnější váš nižší nadhoz?

Určitě jo. Je to jedna ze změn, která mi přestává vadit. Nemám s ní problém. Takové počasí pořád není něco, v čem bych si hověl. Ale dělám všechno proto, abych jeho nepříjemné vlivy eliminoval. Daří se mi to, tyhle detaily hráče zvedají.

Jak těžké bylo během prvních dvou kol zablokovat myšlenku, že vás zřejmě brzy čeká Federer?

Nemůžu dělat, že o tom nevím. Nebo že se o tom nebudu bavit. Po spoustě let, které jsem odehrál, se taková myšlenka prostě nabízí. Není třeba se jí bránit nebo se bát. Přitom jsem dost zkušený na to, abych se soustředil i na zápasy, které mači s Rogerem předcházely.

Bude zvláštní potkat legendu už ve třetím utkání?

Je sedmnáctý na žebříčku, někdo z nás vysoko nasazených ho dostat musel. Bohužel jsem to já. Ale v pohodě. Je to další výzva. Sice si spolu zahrajeme dřív, než jsme zvyklí, ale na tom nakonec nezáleží. Musím vytáhnout svou nejlepší hru a jít si pro vítězství.

Dá se spoléhat na možnost, že Federer po půlroční pauze nebude v ideální formě? Nebo čekáte, že se předvede v plné síle?

To druhé. To je jediný možný přístup. A když Roger nebude tak silný jako v minulosti, bude to jen bonus. Ale musím být připravený na všechno.